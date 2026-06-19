Exclusiva
Antena 3 blinda a los concursantes más icónicos de 'Pasapalabra' con un contrato millonario para que no se vayan a 'El Rosco' de Telecinco
La cadena de Atresmedia ha firmado contratos de cadena, de por lo menos un año de duración, con algunas de las caras más representativas que han pasado por el concurso presentado por Roberto Leal
Ricky García
La guerra por los participantes de concursos de preguntas y respuestas más icónicos de la televisión ha comenzado. Tras la despedida de 'El Rosco' como prueba icónica y principal de 'Pasapalabra' para poner rumbo a Telecinco a partir del próximo otoño, Antena 3 ha tomado una decisión drástica para intentar evitar que su próximo nuevo rival se estrene fuerte.
Después de verse obligada a estrenar una nueva prueba final por sentencia judicial inapelable, la cadena de Atresmedia ha ofrecido un contrato millonario a diferentes participantes icónicos del concurso presentado por Roberto Leal, con el objetivo de blindarles y evitar que en un futuro puedan participar en el nuevo concurso de Telecinco, según ha conocido en exclusiva YOTELE.
Según la información a la que ha tenido acceso este portal, al menos seis exconcursantes ya habrían firmado este blindaje que les impediría, por un periodo de por lo menos un año, participar en formatos que no sean del grupo con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Se desconoce la identidad de quienes han firmado este contrato de cadena, que implica una estricta exclusividad, ni si este acuerdo es solo para que no se vayan a la competencia y les limita solo a volver a aparecer de alguna manera en 'Pasapalabra', o si les supondría poder acceder a participar en otros espacios de Antena 3.
De momento, Atresmedia estrena este viernes la nueva prueba final de su concurso vespertino, con el objetivo de darla a conocer y consolidarla en los meses de verano. Por su parte, Telecinco guarda silencio sobre el nuevo quiz show que contendrá 'El Rosco', que de momento apenas ha comenzado a desarrollarse a nivel interno.
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