Exclusiva
Paz Padilla emulará a Toñi Moreno en su nuevo programa en Telecinco, con cámaras ocultas como en 'Gente maravillosa'
La cómica vuelve a presentar programa propio tras su última etapa como colaboradora de 'TardeAR', para hacer tándem con Emma García en las tardes de los fines de semana
Redacción Yotele
Telecinco ya tiene cerrada la fecha de estreno de 'El show de Paz'. El nuevo magacín de entretenimiento presentado por Paz Padilla arrancará sus emisiones el próximo sábado 27 de junio a partir de las 16:00 horas, con un formato en clave de humor en el que las entrevistas en plató a personajes conocidos tendrán gran protagonismo.
Sin embargo, el espacio desarrollado por Secuoya Studios con Raúl Prieto ('Sálvame') al frente de la producción ejecutiva y Miquel Fernández ('El diario de Jorge'), dedicará una parte importante de sus dos horas de emisión a contar historias de superación protagonizadas por personas desconocidas. Héroes anónimos que tendrán su lugar para contar sus experiencias, en la nueva apuesta de la cadena de Mediaset para la franja de sobremesa de los fines de semana, como complemento a 'Fiesta', que se mantiene con Emma García al frente en el grueso de la tarde.
Estos contenidos estarán estructurados con la presencia de los propios protagonistas en plató, además de con vídeos grabados previamente, algunos de ellos con cámaras ocultas, al más puro estilo del 'Gente maravillosa' presentado por Toñi Moreno, que sigue funcionando a pleno rendimiento tanto en Canal Sur como en TV Canaria, donde su cara visible es Eloísa González.
En las últimas semanas, el equipo de dirección ha estado trabajando en conformar un equipo de colaboradores, con nuevos perfiles o personajes conocidos que habitualmente desempeñan ese rol en televisión. Uno de ellos es Samantha Vallejo-Nágera, que aunque recibió una oferta para fichar por 'El show de Paz', todo apunta a que finalmente no terminará de cerrarse.
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