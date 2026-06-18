Christian Gálvez revela por qué rechazó volver a ‘Pasapalabra’ tras su salto a Antena 3

Christian Gálvez todavía recuerda como un golpe profesional la desaparición de ‘Pasapalabra’ de Telecinco en octubre de 2019. En el podcast ‘Lo que tú digas’, el presentador ha explicado que aquel final repentino le dejó sin posibilidad de dirigirse por última vez a la audiencia después de casi trece años al frente del concurso. “No pude despedirme de la gente ni dar las gracias”, ha lamentado.

Gálvez ha contado que durante aquellos días reinó la incertidumbre dentro del equipo. Sabía que existía una resolución judicial, pero desconocía si Mediaset conseguiría mantener el formato en emisión. “Todo el mundo pensaba que se iba a arreglar y no se terminó arreglando”, ha recordado sobre una cancelación que hizo que se tambalearan los cimientos de su carrera.

Cuando Antena 3 recuperó posteriormente ‘Pasapalabra’, el comunicador mantuvo conversaciones para ponerse de nuevo al frente del espacio. Sin embargo, decidió permanecer en Mediaset por “fidelidad y gratitud”, y también porque había escuchado que la cadena valoraba otros nombres para presentar el programa. Ante el temor de quedarse sin proyectos, habló directamente con Paolo Vasile, que le ofreció un nuevo contrato y la posibilidad de desarrollar formatos propios.

El presentador asegura ahora que no se arrepiente de aquella elección. Su continuidad en Telecinco le permitió además conocer a Patricia Pardo, con quien se casó en 2022. “Después de haber elegido ese camino, conocí a la que es la mujer de mi vida. Elegí muy bien”, ha afirmado al valorar una etapa profesional que comenzó en plena pandemia.

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Aunque ha elogiado a Roberto Leal como “un profesional como la copa de un pino”, Gálvez reconoce que evita ver la actual etapa de ‘Pasapalabra’. “No lo veo por salud mental”, ha admitido.