Audiciones a ciegas
Las lágrimas de Leyre conmueven en 'La Voz Kids': rompe a llorar en plena actuación tras convencer a uno de los coaches
La concursante de 10 años se enfrentó al reto de interpretar Set Fire to the Rain de Adele, logró que Luis Fonsi, Edurne y Ana Mena se giraran
Kevin Rodríguez
Las últimas Audiciones a Ciegas de 'La Voz Kids' dejaron uno de los momentos más emotivos de la edición gracias a Leyre. La concursante, de solo 10 años, logró conquistar a los coaches con una valiente interpretación de Set Fire to the Rain, uno de los grandes éxitos de Adele. Sin embargo, la presión y los nervios terminaron jugando una mala pasada a la pequeña, que no pudo contener las lágrimas en mitad de su actuación.
Desde los primeros compases de la canción, Leyre demostró una gran personalidad sobre el escenario y una notable capacidad vocal para enfrentarse a un tema de enorme dificultad. Su actuación convenció rápidamente a Luis Fonsi, que fue el primero en pulsar el botón y girar su sillón. El gesto del coach puertorriqueño supuso un importante impulso para la joven, aunque la emoción acumulada acabó desbordándola en uno de los momentos más intensos de la noche.
Lejos de perjudicarla, su sensibilidad terminó de conquistar al resto de coaches. Tanto Edurne como Ana Mena decidieron girarse para mostrarle su apoyo y reconocer el talento que había demostrado pese a los nervios.
Finalmente, Leyre tuvo que tomar una difícil decisión entre tres propuestas y acabó eligiendo formar parte del equipo de Ana Mena. Con este importante paso, la joven artista continúa su aventura en el programa y ya pone la vista en la siguiente fase del concurso: las esperadas Batallas.
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