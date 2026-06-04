Iker Jiménez contrataca y anuncia una entrevista a Florentino Pérez tras la visita de Riquelme a 'El Hormiguero'

'Horizonte' ha vuelto a romper todos los esquemas en su última emisión. El programa de actualidad y debate de Cuatro ha vivido un momento espontáneo que ha terminado con una de las exclusivas más potentes de la temporada. Todo comenzaba cuando Jorge Calabrés, tertuliano habitual del espacio, utilizaba en pleno directo su teléfono móvil para contrastar una información política de última hora, un gesto que captó de inmediato la atención del presentador...

Iker Jiménez no tardaba en reaccionar con su habitual ironía ante los espectadores: "Hoy verán que en algún momento alguno que otro mira el móvil, eso es un peligro...", advertía el periodista. Lo que nadie se esperaba es que ese pequeño "descuido" en el plató iba a destapar una de las entrevistas más codiciadas de la televisión actual: la posible visita del presidente del Real Madrid.

Lejos de quedarse en una simple anécdota, el presentador de Mediaset decidió ir más allá y leer en voz alta un mensaje que acababa de recibir en su propio teléfono, lanzándole una pregunta directa a su colaborador: "Don Alessandro, ¿tenemos a Florentino mañana aquí?", aseguraba Jiménez con una sonrisa cómplice. Ante la expectación generada en el plató, el conductor del programa se mostraba tajante: "Yo no miento", decía al mismo tiempo que Riquelme desvelaba sus fichajes estrellas si consigue ganar la presidencia del club.

Iker Jiménez no ha ocultado el tremendo orgullo que supondría para el formato poder conversar cara a cara con el máximo mandatario blanco, especialmente en un momento tan crucial como este, a las puertas de las decisivas elecciones a la presidencia del club que se celebran este mismo domingo 9 de junio. "Me gustaría que mañana, hacia las once de la noche, soltase unas cuantas bombas", manifestaba el periodista, cebando el programa de la siguiente jornada.

La confirmación definitiva de este histórico encuentro televisivo llegó en los últimos segundos de la emisión. Al final del programa, el presentador volvía a cederle la palabra a Jorge Calabrés para que recordara a la audiencia la cita del día siguiente.

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"Mañana a las 21:40h más y mejor. Y con Don Florentino Pérez Rodríguez", afirmaba el colaborador con rotundidad mientras estrechaba firmemente la mano de un sonriente Jiménez. "Queridos amigos, ha sido un auténtico placer, mañana más y mejor", se despedía el conductor de 'Horizonte'