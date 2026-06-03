En 'El Hormiguero'
"Viví una adolescencia salvaje": Rossy de Palma sorprende a Pablo Motos al confesar su pasado
La actriz visitó el plató de Pablo Motos para presentar su nueva película, 'Día de Caza', y recordar sus locos inicios en la capital junto a Pedro Almodóvar
Kevin Rodríguez
'El Hormiguero volvió a vestirse de gala para recibir a una de las estrellas más magnéticas, arrolladoras e inclasificables de nuestra cultura: Rossy de Palma. La polifacética actriz internacional e icono indiscutible de la moda y el cine acudió al plató de Antena 3 con un doble propósito: presentar su nuevo y ambicioso proyecto cinematográfico y regalar a la audiencia una buena dosis de nostalgia, anécdotas y mucha espontaneidad.
La intérprete mallorquina acudió al programa para desvelar los entresijos de 'Día de Caza', una película que supone un interesantísimo reto actoral en su carrera. Se trata de un remake contemporáneo de 'La Caza', la célebre y aclamada obra maestra del director Carlos Saura. Durante la charla con Pablo Motos, Rossy explicó cómo ha sido el proceso de meterse en la piel de este nuevo personaje, un trabajo que ha afrontado con el carisma y el sentido del humor que tanto la caracterizan tanto dentro como fuera de las pantallas.
Más allá de su presente cinematográfico, uno de los momentos más jugosos de la noche llegó cuando Pablo Motos quiso indagar en su pasado y saber cómo vivió la alocada época de la Movida madrileña. Con total naturalidad, la actriz echó la vista atrás para recordar cómo dejó atrás a sus padres y su Mallorca natal para mudarse a la capital y emprender una nueva vida formando parte de un grupo musical.
"Viví una adolescencia salvaje", confesó Rossy de Palma sin tapujos. La actriz relató que en aquellos años imperaba la total improvisación: "No sabía ni dónde iba a dormir cada día". Sin embargo, en medio de aquel caos creativo y juvenil, la actriz guardaba un curioso secreto que llamó poderosamente la atención de quien se convertiría en su gran mentor: "Llevaba una agenda para apuntarlo todo". Una sorprendente faceta organizada que fascinó al mismísimo Pedro Almodóvar en los inicios de su estrecha relación profesional y personal.
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