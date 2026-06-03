Relevo familiar
Antena 3 pone fecha al relevo de Karlos Arguiñano: este el día en el que su hijo Joseba Arguiñano se estrenará como presentador
La cadena de Atresmedia confirma la revolución en su cocina con una nueva e importante apuesta a partir de esta misma semana
Redacción Yotele
Antena 3 ha decidido agitar sus cocinas y ya ha confirmado que desde esta misma semana la oferta de 'Cocina abierta' cambiará los viernes: Karlos Arguiñano cede el testigo en esa jornada semanal a su hijo, Joseba Arguiñano, que se pondrá de forma fija al frente del programa a partir de este viernes 5 de junio.
Este cambio histórico supone una evolución natural del formato y responde al excelente rendimiento y el creciente seguimiento que el joven cocinero ha generado entre los espectadores en los últimos tiempos. Su estilo cercano, didáctico y desenfadado le ha consolidado como uno de los rostros más valorados por la audiencia, ganando un protagonismo que ahora se traduce en una edición propia.
La llegada de Joseba Arguiñano como presentador titular de los viernes no viene sola. Esta nueva versión del formato mantendrá las señas de identidad y el carácter familiar que lo han hecho líder, pero incorporará una importante novedad: la participación de invitados conocidos.
Cada viernes, un rostro famoso del panorama nacional compartirá cocina, conversación y confidencias con Joseba. Una dinámica con la que Antena 3 busca aportar nuevas historias, frescura y momentos divertidos al espacio de entretenimiento gastronómico.
Por su parte, Karlos Arguiñano continuará al frente de 'Cocina abierta' con su estructura habitual de lunes a jueves. El formato asegura así su futuro en la parrilla, demostrando que la marca Arguiñano sigue más viva —y renovada— que nunca.
- Así será el nuevo Heliodoro: un estadio para 25.127 espectadores y una inversión entre 27 y 33 millones de euros
- Santa Cruz de Tenerife y La Laguna prohíben los coches el 12 de junio para recibir al papa León XIV
- Marcelinho Huertas y Gio Shermadini, jugadores de La Laguna Tenerife, otra vez en los mejores quintetos de la Liga Endesa
- Santa Cruz de Tenerife ordena a los propietarios de la Plaza de Toros un estudio para saber en qué estado está el inmueble tras más de 30 años de abandono
- Adiós a la antigua estación de guaguas de Puerto de la Cruz: el Ayuntamiento consigue la financiación para demolerla
- Maikel Mesa, jugador del CD Tenerife, investigado por una presunta agresión a un juez sustituto de Santa Cruz junto a otro hombre y una mujer
- Tenderete en Santa Cruz de Tenerife después de la visita del papa León XIV: la capital da la bienvenida al verano el 19 de junio con una gran fiesta en el Puerto
- Un hombre amenaza de muerte a su hermana y su prima con un puñal en una disputa por una vivienda en Tenerife