El momento más dulce de Jorge López: de 'Élite' al biopic de Mago de Oz y su deseo de participar en 'Bailando con las estrellas': "No me pongo límites"

Jorge López ha comenzado el verano por todo lo alto. El actor chileno, muy conocido en España tras protagonizar dos temporadas de 'Élite' (Netflix), ha sido una de las estrellas invitadas de Desalia, el gran evento musical y de entretenimiento que organiza Ron Barceló como antesala del periodo estival y que se convierte cada año en una de las citas más esperadas para personajes televisivos y creadores de contenido en el débito digital. Cinco dias de fiesta y sorpresas a las que se suman más de 800 consumidores de la marca del grupo Varma a través de diferentes acciones en las redes sociales.

En la decimonovena edición de Desalia, que se ha celebrado en Matalascañas (Huelva), Jorge López ha charlado con YOTELE de su paso por la serie de Netflix, de sus proyectos más inmediatos, entre los que destaca 'Fiesta pagana', el biopic de Mago de Oz, así como de su futuro salto a la dirección y de sus ganas de participar en un concurso de talento como 'Bailando con las estrellas'.

YOTELE: ¡Arrancas el verano conociendo por primera vez la experiencia Desalia! ¿Cómo lo estás pasando?

JORGE LÓPEZ: ¡Muy bien! Aterricé recién después de un viaje largo de más de seis horas. El tren se demoró y resultó ser una larga una travesía hasta llegar... pero esto es lindo, la verdad. Fue todo muy loco, vine con mi mejor amigo y de repente me encuentro con un amigo que no nos veíamos hacía un montón de tiempo. Nos abrazamos y nos fuimos a bailar. O sea, de verdad que me encantó esta experiencia, hemos vivido es como una ciudad aparte, como si fuera mundo totalmente diferente. No había vivido algo así en ninguna parte.

Y: Llevas años sin parar de trabajar en diferentes países, no sé si tienes una base determinada establecida...

JL: Vivo en Madrid, aunque me muevo mucho por trabajo. Estoy entre México, Chile, Argentina, España. Pero mi casa, mi base, está en Madrid. Gracias a Dios no me falta trabajo, estot muy agradecido. Uno nunca puede dar las cosas por sentadas y seguras porque la vida tiene un flujo muy vertiginoso, sobre todo en esta carrera. Pero he tenido mucha suerte y mucha fortuna de poder trabajar. Y también de perseguir todo lo que quiero hacer.

Y: Empezaste pequeñito, muy joven. Y has tenido una trayectoria que ha ido creciendo. ¿Se han ido cumpliendo las expectativas que tenías cuando eras pequeño?

JL: Sí. Bueno, obviamente uno cuando empieza a lograr cosas desde muy pequeño, se va poniendo el listón más alto. Entonces como que hay una especie de cómo supero la apuesta, ¿no? De cómo me reinvento, cómo mejoro. Porque esto te hace querer más también. Pero al final uno entiende que la vida es un proceso natural, que todo tiene que pasar en el momento que tiene que pasar. También hay más madurez, el crecer hace que todas las cosas se instalen de una manera más pausada y tranquila y entiendes que no hay que demostrarle nada a nadie. Al final es hacer tu trabajo de la mejor manera, con amor y tú estar tú satisfecho. Ya está.

Y: Tu gran oportunidad a nivel global fue 'Élite'. ¿Cómo te llega ese proyecto y cómo lo gestionas? Porque esa fama que te dio fue muy grande...

JL: Sí, en Europa fue un proyecto súper grande. Pero yo venía de hacer un TV show de Disney, 'Soy Luna', una serie que también fue un fenómeno mundial y ya había asado por algo parecido de gestionar. Y lo que me pasó con 'Élite' fue una cosa como de cambiar de sector, ¿no? Disney era un formato destinado a la audiencia adolescente e infantil y la serie de Netflix ya era para un público adulto. Y la verdad es que fue una vitrina muy grande y muy poderosa para mi carrera. Supuso un antes y un después a todos los niveles. Estoy muy agradecido a ese proyecto.

Y: La serie generó amores y odios, críticas buenas y malas...

JL: Al final, lo bueno que tiene tener éxito con una serie es que te pone ahí y además genera debate e interpela. A algunos les apasiona y se ven reflejados y a otros les incomoda. Para gustos, colores. A mí me gusta trabajar así, al final hacemos entretenimiento. Pero si por consecuencia del entretenimiento se generan como espacios de debate, bienvenido sea. De eso se trata, que el trabajo penetre y sea contundente y trascendental.

Y: Muchos espectadores se quedaron con ganas de ver a Valerio, tu personaje en la serie, durante más temporadas...

JL: Sí, mucha gente se quedó con gusto a poco. Pero yo me sentí súper cómodo y feliz con lo que hice. Es un gran trabajo. Dos temporadas fueron suficientes y a mí me gusta reinventarme, probar cosas diferentes todo el tiempo. No me veo ocho años haciendo el mismo proyecto, la verdad. Por más que me llene y lo ame. Me gusta sorprenderme.

Y: Supongo que siempre te preguntarán por las escenas más hot de las serie... ¿qué suponen para ti?

JL: Tenemos un coordinador de intimidad. De alguna forma, se ensaya una coreografía y se montan cláusulas específicas entre cada actor. Con una persona que dialoga por nosotros para determinar hasta dónde cada uno está dispuesto a llegar. En términos de tocamientos, besos o gestos, ¿sabes? Y al final después se trata de repetir, repetir y repetir. Hasta que salga la toma perfecta. Al final es como un baile, una coreografía.

Y: ¿Te cuesta?

JL: Sí, porque al final igual uno es pudoroso. Hay mucha gente mirando. Por más que sea un equipo y haya confianza. Igual siempre hay como un pudor.

Y: ¿Llegaste a entender a tu personaje personaje? Porque era un personaje lleno de conflictos y que vivía muy al límite...

JL: Sí. El personaje era un caramelo, fue uno de mis personajes favoritos de mi toda mi carrera. Era un torbellino de emociones, una persona muy intuitiva y visceral. Aprendí mucho interpretándole. Mucho, mucho, mucho. Aprendí a abrir el corazón, él era una persona muy a flor de piel, vulnerable, débil y que estaba en busca de amor todo el rato. Si lo piensas, al final todos los seres humanos buscamos eso.

Y: ¿Y ahora qué te gustaría hacer? ¿Cuál es el próximo proyecto que tienes entre manos?

JL: Este año estreno una película, el biopic de Mago de Oz, la banda española. Se llama Fiesta Pagana y es un proyecto buenísimo, de verdad. Es lo más difícil que he hecho hasta ahora en toda mi vida, imagínate. Me aprendí el repertorio en guitarra y tuve que llevar unos pelos largos hasta la cintura. Fue muy divertido y fui feliz con mis compañeros son todos unos actorazos. Adrián Lastra, el protagonista, es un tipazo. Gente muy generosa. También el director, que nos dio muchísima libertad. Toda la película es improvisación, lo cual fue una gozada. Por lo general, siempre hay un guión que se respeta. Y aquí era: Juega, rómpelo, sorpréndeme.

Y: ¡Menudo reto más interesante!

JL: Es lo rico de mi profesión. Que siempre te vas a encontrar con directores que tengan teclas diferentes y que toquen, trabajen de lugares diferentes. Y eso es súper nutritivo para un actor. Porque imagínate, un día trabajas súper estructuradamente y al siguiente te rompen todo. Y tú tienes que estar ahí dispuesto para resolver. He terminado entendiendo que más que actuar, mi trabajo es resolver. Resolver todas las situaciones que se te presenten, ya sea desde el guión o hasta de tu mal día. Yo puedo tener un mal día, pero tengo que estar al servicio de lo que el personaje tiene que contar. Por más que me haya peleado con mi pareja, tiene que quedar fuera.

Y: ¿Te has planteado dar el salto a dirección?

JL: Sí. Soy un ser pensante. Y sí, me encantaría. Yo escribía de chico y ahora estoy generando y gestando mis proyectos. También todo como con mucha calma, haciendo un trabajo de creación súper minucioso, analizándolo bien todo, escribiendo, reescribiendo… Ensayo, error. Ensayo, error. En algún momento llegará.

Y: Me da la sensación de que estás en un momento muy bueno de tu vida.

J.L.: He aprendido a tomar mi tiempo para todo, porque he sido toda mi vida súper ansioso. No ansioso, en el sentido literal, sino más bien impaciente. Sí, querer lograr rápido y a veces no es tan bueno porque nos perdemos el proceso, que es importante. Y disfrutar lo que tienes.

Y: ¿Te han ofrecido haver televisión fuera de la ficción? Dejar de interpretar y ser Jorge en algún programa, concurso o reality...

JL: Sí me han ofrecido. En Chile hay un programa que se llama 'Fiebre de Baile', como ‘Bailando con las estrellas’. Tuve ahí una oferta y me gustó mucho, pero mi agenda no lo permitió en ese momento porque estaba rodando. Me gusta hacer cosas relacionadas con la danza, siempre he estado ligado a eso y después de empezar a actuar, como que lo dejé un poco de lado. Y me gustaría algo así. La conducción me encanta también, no descarto nada.

Y: Tú eres un buen conductor de shows.

JL: Sí, realmente me lo invento todo. Ahí sí que tengo el guión de adorno y me encanta. Las veces que lo he hecho me lo he pasado muy bien. Ahora hace poco fui jurado en el Festival de Viña del Mar en Chile y bueno, como que teníamos momentos de interacción.

Y: Pues ahora en España van a hacer una nueva edición de ‘Bailando con las estrellas’ en Telecinco...

JL: Ah, mira, proponme (Risas) ¿Me ves ganando?

Y: ¡Por supuesto! Tú talento es de sobra conocido tanto para bailar como para cantar.

JL: ¡Bailar me encanta también! En Disney cantaba, bailaba, patinaba... hacía de todo. La música me gusta mucho, pero es de las disciplinas del arte la que más tiempo requiere.

Y: Es fantástico saber que eres muy válido para muchas cosas y evitar ponerte una sola etiqueta.

JL: Sí, justo. No me pongo límites, ni tampoco me defino con nada. Hoy estoy actuando, pero mañana puedo estar haciendo otra cosa. Y es igual de válido y de importante. También he aprendido a conjugar el trabajo con lo personal y estoy súper enfocado en tener tiempo con mi familia. Llevo 15 años viviendo afuera y cada vez que voy a Chile trato de tener tiempo de calidad con mi gente, que es lo primordial.

Y: ¿Y qué te dicen tus amigos y tu familia sobre cómo has evolucionado? ¿Alguien te dijo: "Te cambió la fama"?

JL: No, todo lo contrario. Se sorprenden de que siga siendo la misma persona con tanta cosa que me ha pasado. Obviamente soy humano y a veces tengo momentos de flaqueza y de debilidad, pero tengo una red de apoyo súper fuerte.

Y: ¿En quién te apoyas fundamentalmente?

JL: En mis amigos, en mi madre, en mi abuela, mi papá... mi familia en general es mi gran punto de apoyo.

Y: ¿Te apoyaron en tu casa desde pequeño cuando quisiste dedicarte al mundo del espectáculo?

JL: No, fíjate, al principio no fue así. No querían y lo tuve que empezar a hacer yo solo. Pero te juro que no me queda ninguna secuela como negativa de ese proceso. Creo que cada cosa que pasó me hido fuerte y feliz de haber tomado las decisiones que tomé para estar acá. Y lo malo, o no tan bueno, me hizo crecer.

Y: ¿Hay algo en la vida que te enfade o que no soportes?

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JL: Me carga la gente que se queja todo el rato, no lo soporto. Resuelve, cariño. Es mi primer filtro. Cuando cumplí 30 años me propuse eliminar a la gente que se queja sin parar y no aporta. Se quedaron pocos, pero muy buenos.