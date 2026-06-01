Estrenos españoles
‘Los Topuria’ y ‘33 días’, los dos estrenos españoles de las plataformas de streaming de esta semana: ¿de qué van y cuándo se estrenan?
HBO Max y atresplayer estrenan dos propuestas nacionales muy distintas: una docuserie sobre Ilia Topuria y una ficción de Carles Porta inspirada en una fuga real.
Carlos Merenciano
Las plataformas de streaming arrancan junio con dos estrenos españoles de peso. HBO Max apuesta por el fenómeno deportivo de Ilia Topuria con ‘Los Topuria’, mientras atresplayer lanza ‘33 días’, la primera serie de ficción creada por Carles Porta. Dos títulos muy distintos, pero con un punto en común: ambos parten de historias reales y buscan mirar más allá del titular.
‘Los Topuria’ se estrena el 5 de junio en HBO Max. La docuserie, producida por Señor Mono, está formada por tres episodios de 50 minutos y acompaña al bicampeón mundial de la UFC, Ilia Topuria, en una etapa clave de su carrera. La producción recorre su camino desde la conquista del cinturón mundial del peso pluma hasta su preparación para nuevos grandes retos dentro del octágono.
El proyecto no se limita a su faceta deportiva. HBO Max promete un acceso al entorno más cercano del peleador hispano-georgiano, con su familia, sus amigos y su equipo como parte esencial del relato. La serie busca mostrar qué hay detrás de su éxito, su disciplina y su vida lejos de la competición, presentando también su lado como padre, hijo, hermano, amigo y empresario.
Por su parte, ‘33 días’ llegará a atresplayer el domingo 7 de junio. La serie, compuesta por seis episodios, es la primera ficción televisiva creada por Carles Porta y está inspirada en la fuga real de dos presos de la cárcel de Ponent, en Lleida. José Manuel Poga y Julián Villagrán interpretan a Prieto y Calatrava, dos fugitivos que mantuvieron en vilo a los Mossos d’Esquadra durante 33 días.
La ficción también pone el foco en la investigación policial, con Nausica Bonnín y Pau Durà como los agentes Clara Moyano y Pau García. Producida por Atresmedia en colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media, ‘33 días’ recrea una fuga que obligó a los Mossos a actuar bajo una fuerte presión institucional y social, mientras los dos presos trataban de resistir acorralados.
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