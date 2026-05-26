Datos vendidos
Carles Tamayo regresa a RTVE con su último documental sobre la compra de datos con estreno inminente
El periodista cierra la temporada investigando el tráfico de datos personales y el papel de los llamados data brokers
Carlos Merenciano
‘Se nos ha ido de las manos’ llega a su tercera y última entrega con una investigación centrada en uno de los negocios más desconocidos de la era digital: la compra y venta de datos personales. Carles Tamayo se adentra en el mercado de los data brokers, empresas que recopilan, intercambian y venden información de ciudadanos para crear perfiles cada vez más detallados.
La investigación arranca a partir de una situación cotidiana. Tamayo empieza a recibir llamadas comerciales de compañías que conocen su nombre, sus apellidos, sus datos de contacto e incluso dónde vive, pese a que él nunca les ha facilitado esa información. A partir de ahí, el periodista tira del hilo para averiguar cómo han llegado esos datos a manos de terceros.
El programa mostrará cómo las cookies que aceptamos, las aplicaciones gratuitas que descargamos, los formularios que rellenamos a cambio de regalos o las tarjetas de puntos que usamos en supermercados forman parte de un sistema diseñado para recopilar información personal. Un ecosistema en el que los hábitos, gustos, movimientos y datos de los usuarios se convierten en una mercancía.
Con esta entrega, Tamayo cierra una temporada en la que ya ha abordado el mercado inmobiliario, el apagón de 2025 y la desinformación en situaciones de emergencia. Ahora, el foco se sitúa en una pregunta directa: en qué momento nuestros datos se han convertido en dinero y quién se beneficia de ese intercambio.
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