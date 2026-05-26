Carles Francino lamenta la salida de Àngels Barceló de la Cadena SER: "Hoy es un día complicado"

La noticia de que Àngels Barceló deja la Cadena SER después de 21 años en la emisora, debido a la tensión existente entre la periodista catalana y la cúpula de la empresa, ha sorprendido a los oyentes, pero también a sus compañeros. Algunos de ellos han querido pronunciarse sobre la marcha de la directora y presentadora del 'Hoy por hoy', el programa más escuchado de la radio española. Uno de ellos ha sido otro de los tótems de la SER, Carles Francino, que cada tarde está al frente de 'La ventana'.

El periodista, que ya había coincidido con Barceló en su etapa en los 'Telenotícies' de TV3, comenzó este lunes su programa mostrando su tristeza por la renuncia de su compañera, que ha decidido no renovar su contrato con la compañía. "La radio difícilmente admite imposturas. Como intentes fingir, te pillan. Por eso hoy no pasa nada por sinceros y reconocer que no es el mejor día en la historia de la Cadena SER", ha admitido Francino.

“No pasa nada, no se hunde el mundo, pero es un día complicado, raruno y no precisamente alegre porque una persona que lleva 21 años en esta casa que anunció el viernes que se va y que no lo hace por el convencimiento de haber llegado al final de una etapa, que podría ser, sino por discrepancias profesionales", ha señalado el veterano locutor.

"Referente periodístico"

Francino ha descrito a Àngels Barceló como “un referente periodístico para mucha gente, en la radio y en la televisión” y ha lamentado que “que se cierre así una página tan importante y tan dilatada no es una buena noticia para nadie, ni para la SER, ni para ella, ni para los oyentes”.

El periodista ha reconocido que muchos oyentes le están preguntando qué es lo que ha pasado con su compañera. "Pues lo que pasa a veces en la vida, que hay desacuerdos que se gestionan como se gestionan y los finales no son felices". "Este desde luego no lo es", ha admitido.

Después ha explicado cómo está viviendo él la noticia porque "no hace falta disimularlo ni esconderlo": "Yo lo lamento, me duele, me cabrea y por eso lo expreso aquí". Eso sí, ha pedido que no haya más especulaciones acerca de un cambio en la línea editorial de la emisora.

Prudencia

"Se agradecería un pelín de prudencia a la hora de sentenciar: es que la SER se ha derechizado, o se va a derechizar", ha pedido, para después lanzar una pregunta al aire: "¿Aquí estamos hablando de periodismo o de política?".

“Yo no tengo noticias de que la Brunete mediática se disponga a tomar al asalto los estudios de Gran Vía de Madrid”, ha subrayado, reclamando “evidencias” a quienes lanzan estas afirmaciones.

"Ha sido un churro"

“¿Alguien conecta la crisis que termina de mala manera para una figura importante de la radio, donde el factor humano habrá jugado también su papel, alguien conecta eso, que ha sido un churro, estoy de acuerdo, ha sido un churro, con que la SER vaya a dejar de defender valores que forman parte de su ADN?”, ha cuestionado el comunicador.

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“Hoy es un día complicado. Pero la SER sigue en su lugar de siempre”, ha afirmado Francino, antes de volver a admitir que no iba a ser un día como los demás: "Hay días que se ponen muy cuesta arriba pero hay que pedalear y hay que seguir".