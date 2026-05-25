laSexta vuelve a levantar su parrilla para hacer hueco a un nuevo especial de 'El Objetivo' sobre el caso Zapatero

La actualidad política y judicial vuelve a poner patas arriba la programación de laSexta. El segundo canal de Atresmedia ha decidido cambiar a última hora su parrilla de este lunes, 25 de mayo, para emitir una entrega especial de 'El Objetivo' con Ana Pastor a partir de las 23:00 horas. El espacio de la factoría Newtral se volcará por completo en analizar el levantamiento del sumario del 'Caso Plus Ultra' y las comprometidas filtraciones de la UDEF que salpican directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Con este movimiento de urgencia, la cadena satélite de Atresmedia cancela la emisión prevista para esta noche de 'El Taquillazo', priorizando el minuto a minuto de un caso que está provocando un auténtico terremoto político.

No es la primera vez en estos últimos días que los despachos de laSexta tienen que activar el modo informativo. El pasado martes, 19 de mayo, cuando se conoció la histórica imputación del expresidente, la cadena levantó de inmediato de la parrilla 'Cara al Show', el formato de late night conducido por Marc Giró, que reaccionó rápidamente a ese movimiento.

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Aquella noche, los espectadores se quedaron sin ver la esperada entrevista a las actrices Inma Cuesta, Anna Castillo y Yolanda Ramos, para dejar paso al primer especial de Ana Pastor sobre el caso. No obstante, y si la actualidad lo permite, laSexta tiene previsto recuperar ese programa de mañana martes, 26 de mayo, justo después de 'El Intermedio'.