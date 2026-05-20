Caos en la carretera
Bárbara Rey vuelve a la interpretación con su sorprendente fichaje por esta serie de Prime Video con estreno inminente
‘Atasco’ pone fecha a su cuarta temporada que cuenta también con Pepe Viyuela y un papamóvil como grandes sorpresas
Carlos Merenciano
‘Atasco’ ya tiene fecha para su regreso a Prime Video. La comedia creada por Rodrigo Sopeña estrenará íntegra su cuarta temporada el próximo 12 de junio, con seis nuevos episodios de 25 minutos que volverán a convertir un monumental atasco a las afueras de la ciudad en el punto de partida de historias disparatadas, reconocibles y también emotivas.
La serie mantiene la fórmula que la ha convertido en una de las comedias españolas más vistas de la plataforma: tramas autoconclusivas, personajes atrapados en mitad del caos circulatorio y un reparto lleno de caras conocidas. En esta nueva tanda habrá matrimonios al borde del colapso, invitados que no llegan a una boda, concursantes derrotados de televisión, emergencias médicas, citas que se complican y hasta un papamóvil camino del Vaticano.
Entre los protagonistas de la temporada estarán Gorka Otxoa y Marta Hazas como un matrimonio en crisis, Fernando Cayo como un político corrupto que necesita destruir pruebas, Diego Martín en una de las historias más emotivas e Ingrid García-Jonsson como la misteriosa “Muerta de la Recta”. También regresarán Antonio Resines y Santi Rodríguez con otro plan poco fiable para intentar hacerse ricos.
La cuarta temporada sumará además nombres muy reconocibles de la comedia y la ficción como Javier Coronas, Raúl Cimas, Coria Castillo, El Monaguillo, Manolo Sarria, Sergio Peris-Mencheta, Pilar Castro, Aina Clotet, Asier Etxeandia, Vanesa Romero, Manu Baqueiro, Paula Prendes, Ramón Barea, Pepe Viyuela, Ludwika Paleta o Esperansa Grasia, que se estrena en la serie como actriz de ficción. Bárbara Rey también participará en una de las colaboraciones más llamativas de la nueva entrega, fuera de su habitual imagen televisiva.
Con esta nueva temporada, ‘Atasco’, producida por Onza con la colaboración de Publicis Rebellion, vuelve a apostar por el humor coral y por una premisa sencilla: cuando la carretera se para, todo lo demás empieza a descontrolarse.
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