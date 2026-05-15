Visita pendiente
Hiba Abouk desvela en ‘La Revuelta’ por qué no pudo ir al programa hace un año: “Fue terrible”
La actriz visitó por primera vez el espacio de David Broncano para presentar ‘Cucaracha’, su nueva obra de teatro
Carlos Merenciano
Hiba Abouk se sentó este jueves por primera vez en ‘La Revuelta’, aunque su debut en el programa de La 1 debería haber ocurrido mucho antes. David Broncano reveló al recibirla que la actriz tenía prevista una entrevista el día del histórico apagón del 28 de abril, una jornada que obligó a cancelar su visita y alteró por completo la actividad de TVE.
Broncano nada más presentar a su invitada, reveló: “Iba a venir el año pasado el día del apagón, pero no pudo ser”. La actriz acudió ahora al programa para promocionar ‘Cucaracha’, la obra con la que regresa a los escenarios, y aprovechó la conversación para recordar cómo vivió aquel contratiempo.
Abouk explicó que no recibió aviso directo porque la situación lo hacía prácticamente imposible, aunque entendió rápidamente que la entrevista no podría celebrarse. “Fue terrible, no se me avisó porque no se podía pero me imaginé que era imposible venir, lo deduje”, señaló ante el presentador.
La actriz contó además que su principal preocupación en ese momento fue llegar a por sus niños: “Yo tenía otra gran preocupación que era llegar al colegio a recoger a mis hijos”. Un trayecto que normalmente realiza en unos quince minutos en coche terminó convirtiéndose en una odisea de más de tres horas.
Más de un año después de aquella visita frustrada, Hiba Abouk pudo finalmente pasar por ‘La Revuelta’ para hablar de su regreso al teatro. Su estreno en el programa quedó así marcado por el recuerdo de una de las jornadas más caóticas vividas en España y por una entrevista que, literalmente, se quedó a oscuras antes de poder celebrarse.
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