TVE vuelve a ser motor de la industria audiovisual infantil con 'Team total', el magacín interactivo de entretenimiento y divulgación en directo de Clan

TVE ha vuelto a convertirse en motor de la industria audiovisual enfocada al público infantil y juvenil. Tras muchos años abandonando a los más pequeños de la casa, refugiados en las plataformas de streamming, rellenando Clan con series ajenas y productos repetidos, la cadena pública abrió esta temporada una ventana al directo y a la producción nacional desde Barcelona en su canal más joven con ‘Team total', un magacín de entretenimiento y divulgación presentado por Mario Marzo, Aina Garriga y Hugo Pérez, desarrollado por Kokoro Content ('Mamarazzis', en La 2Cat y 'Atrapats', en TV3, entre otros), en colaboración con el Ministerio de Educación.

En este espacio, que se emite a partir de las 20:40 horas de lunes a viernes, los niños son los auténticos protagonistas, participando en pruebas y retos en plató y decidiendo, a través de su aplicación, cuáles son los contenidos preferidos que quieren volver a ver en los próximos programas, acumulando ya más de 300.000 interacciones.

Además, el programa se ha convertido en un interesante vehículo de divulgación de la cultura y de valores positivos, tan necesarios y cada vez más escasos en los medios de comunicación, ofreciendo una experiencia viva que demuestra que educar y entretener no solo es compatible, sino que es necesario.

Todo ello integrado en un formato dinámico que incluye secciones de libros, arqueología, historia y ciencia, capaces de despertar la curiosidad sin perder el ritmo. Tanto es así que este 2026 además arrancaron el sello Curiosity, un concurso en el que 3 pequeños juegan cada tarde para responder preguntas sobre curiosidades culturales, adaptadas a su edad.

A esto se suma un compromiso claro con valores esenciales: fomentar la lectura, el deporte, una alimentación saludable, el bienestar animal y el rechazo al abandono, el cuidado del planeta o el respeto entre compañeros, con llamamientos especialmente dedicados en contra del acoso escolar. Un contenido que no subraya ni moraliza, sino que acompaña y propone.

El formato, inclusivo a todos los niveles, fomenta el diálogo directo con las escuelas, interpelando cada día a los colegios, dando visibilidad a proyectos educativos de toda España e incluso desplazando un equipo para llevar a cabo dinámicas de juegos. El programa construye un puente natural entre ambos mundos para legitimar la televisión como herramienta pedagógica.

El programa también muestra la riqueza cultural de nuestro país integrando entre otras cosas el gallego, el catalán y el euskera en sus juegos y músicas y mostrando lugares increíbles del territorio como las cuevas de Altamira, las minas de sal de Cardona, el castillo de Bellver o museos como el Thyssen o el Guggenheim, así como citas, fiestas y tradiciones como por las Fallas de Valencia.

En un contexto de polarización, en el que la gente joven elige las plataformas digitales y redes sociales para entretenerse y ha abandonado la televisión prácticamente por completo ‘Team total' ha logrado generar una pequeña gran comunidad de seguidores que, a lo largo de sus meses de emisión, ha ido consolidándose y creciendo en términos de audiencia. En las últimas semanas, ha alcanzado cuotas superiores al 20% de share entre los espectadores de 4 a 12 años, datos que incrementan lo que obtenía la cadena antes de su estreno y superando muchos días a su competencia.

"Desde su planteamiento, 'Team total' destaca por algo fundamental: habla el idioma de su audiencia. Su lenguaje es ágil, cercano y plenamente contemporáneo, conectado con los códigos digitales que manejan los niños de hoy sin caer en la caricatura o el artificio. Aquí hay frescura, naturalidad y una sensación constante de que lo que ocurre está sucediendo ahora, en directo, con todo lo que eso implica. Y lo hacemos sin miedos, sin complejos y sin vergüenza", asegura Dani Sama, delegado de contenidos de Kokoro Content, en declaraciones a YOTELE.

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Aprovechando la consolidación de su comunidad de seguidores, el programa ha comenzado a girar por diferentes puntos de la geografía española, recorriendo ciudades como Vigo, Almería, Huesca, Mallorca, Burgos, Sevilla, Valencia, Barcelona, Pamplona, Zaragoza o Málaga, con retos y juegos en directo para afianzar esa cercanía con los espectadores y hacerles partícipes al máximo de su experiencia. El último evento, celebrado en Murcia el pasado 30 de abril logró colgar el cartel de no hay entradas, al completar todo su aforo en menos de tres días.