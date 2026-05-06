Identidad cuestionada
Pablo Alborán se revuelve contra VOX: "Como mi madre es francesa, igual yo ya no soy español según para quién..."
El cantante respondió en ‘Al cielo con ella’ al debate abierto por unas declaraciones de Joan Garriga sobre quién puede ser considerado español.
Carlos Merenciano
Pablo Alborán visitó ‘Al cielo con ella’ para presentar su nueva gira, ‘Global Tour KM0’, pero su entrevista con Henar Álvarez también dejó una reflexión política sobre la identidad y la nacionalidad. El cantante habló de las diferencias entre el público español y el latinoamericano, y aprovechó ese comentario para responder con ironía a quienes cuestionan la españolidad de una persona por el origen de sus padres.
“En Latinoamérica no estoy tanto tiempo, entonces hay un fervor muy guay. Pero España obviamente es mi país, he nacido aquí”, explicó Alborán en el programa de La 1. A continuación, lanzó el comentario que conectaba directamente con el debate abierto en los últimos días: “Aunque, como mi madre es francesa nacida en Marruecos, algunos dicen que no soy español, porque como no soy de padre y madre española... Igual ya no soy español, según para quién”.
La frase del artista llega después de la polémica provocada por Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, que afirmó al ser preguntado por la “prioridad nacional” defendida por su partido: “La nacionalidad la establece el Código Civil. Es español el nacido de padre y madre española”.
Alborán no alargó el comentario, pero dejó clara su posición desde la experiencia personal. Nacido en Málaga y con una carrera internacional construida desde España, el cantante defendió su vínculo con su país justo cuando presentaba una gira global que volverá a llevarle por distintos escenarios. Su reflexión convirtió una charla promocional en uno de los momentos más comentados de la noche en el programa de Henar Álvarez.
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