Carpetazo de RTVE a Eurovisión: Jesús Vázquez y Chanel se enfrentarán al festival, que "desea el regreso" de España

La ruptura entre RTVE y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha pasado de las palabras a los hechos. Tras meses de silencio y una tensa espera, la corporación española ha dado el golpe definitivo sobre la mesa al programar su nueva gran apuesta de entretenimiento, 'La Casa de la Música', para competir directamente contra la final del festival. Al frente del proyecto estará Jesús Vázquez, quien regresa al prime time para liderar una noche que, históricamente, pertenecía al certamen europeo.

Esta decisión se produce en un momento de especial vulnerabilidad para el festival. El director de Eurovisión ha manifestado recientemente que "desea el regreso" de RTVE y de otros países que han abandonado el barco en esta edición. Desde la organización se han mostrado abiertos a revisar los sistemas de votación y el peso del televoto tras las polémicas del año anterior, en un intento desesperado por volver a atraer a las delegaciones del "Big Five".

Sin embargo, para RTVE, el problema no es de formato ni de puntos. El rechazo total de España a participar este año tiene una raíz ética y política: la presencia de Israel en el concurso. A pesar de los intentos de acercamiento de la UER, la pública española ha mantenido su postura firme, considerando que las condiciones actuales no son compatibles con los valores de la cadena.

Una puerta abierta, pero una noche de guerra

Aunque el "carpetazo" para este 16 de mayo es absoluto, la cadena no cierra la puerta a un regreso en el futuro. RTVE no ha descartado volver a formar parte del universo eurovisivo en próximas ediciones, siempre y cuando el contexto del certamen cambie y se atiendan las preocupaciones que han motivado la ausencia española.

Por el momento, la estrategia es la confrontación directa. Al elegir a un peso pesado como Jesús Vázquez para la noche más musical del año, RTVE busca retener a la audiencia española en la televisión tradicional y demostrar que hay vida —y mucha música— más allá de las fronteras de un festival que este año, para los españoles, ha quedado relegado al silencio mediático en la pantalla pública.

Para esta contraprogramación histórica, RTVE no ha escatimado en recursos. 'La Casa de la Música' no será un programa musical al uso; se presenta como un gran evento en directo que reunirá a las voces más potentes del panorama nacional e internacional en un plató de 2.000 metros cuadrados que emula una gran residencia artística.

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Este segundo especial, - el primero due durante la Nochevieja y sin presentador - el programa reunirá a Raphael, Ana Belén, Chanel, Mónica Naranjo, Manuel Carrasco, Tony Grox & Lucycalys, Mikel Erentxun, Métrika y Guitarricadelafuente. Además, la cadena pública ha comentado que se apelará al espíritu del mítico 'Música Sí' con una pastilla circular en el estudio.