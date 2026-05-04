Cruce televisivo
Antonio Naranjo señala a RTVE, Javier Ruiz y Jesús Cintora en pleno debate de ‘En boca de todos’: "Son telemaratones para proteger a Pedro Sánchez"
El colaborador de Cuatro cargó contra la corporación pública durante un debate con Ramón Espinar sobre el tratamiento televisivo del ‘caso Kitchen’ y el ‘caso Ábalos’.
Carlos Merenciano
RTVE volvió a situarse en el centro del debate televisivo este lunes desde un plató ajeno. Ocurrió en ‘En boca de todos’, el programa de Cuatro presentado por Nacho Abad, durante una discusión sobre el tratamiento mediático del ‘caso Kitchen’ y las investigaciones que afectan a José Luis Ábalos y Koldo García. El intercambio arrancó cuando Ramón Espinar cuestionó el peso que algunos formatos conceden a unos casos de corrupción frente a otros.
El colaborador sostuvo que muchos espectadores pueden tener la sensación de vivir realidades informativas distintas según la cadena que sintonicen. “En este país se puede tener la impresión de que, en función del canal que ponga, vives en un país o en otro, y eso me parece mal”, defendió Espinar. Nacho Abad le preguntó entonces si consideraba que ‘Kitchen’ tenía más relevancia política que el ‘caso mascarillas’, a lo que el analista respondió de forma tajante: “Mucho más relevante”.
Fue en ese momento cuando Antonio Naranjo entró en el debate para señalar directamente a RTVE: “Para aplicar eso que decís ya existe una cadena de televisión, que es RTVE, que hace maratones para proteger a Pedro Sánchez”, afirmó el tertuliano. Naranjo también reprochó a la corporación su cobertura sobre otros asuntos, como el cribado en Andalucía, y pidió que las críticas sobre pluralidad se trasladaran también a la televisión pública.
El choque subió de tono cuando Ramón Espinar respondió al colaborador aludiendo a su propio espacio en Telemadrid: “Yo pongo tu programa y parece que estoy en otro planeta”. Naranjo replicó entonces apuntando a dos de los rostros más visibles de la actual RTVE: “Por supuesto, no vas a pretender que en mi programa se hable de lo que quiera Jesús Cintora y Javier Ruiz”.
Espinar insistió en que lo que reclama es “un programa plural en una tele pública”, mientras Naranjo defendió que la prioridad debe ser “intentar decir la verdad”. “No existe esa colisión entre lo que es plural pero luego mentimos. Lo que hay que hacer es decir la verdad”, concluyó el periodista, dejando una nueva acusación contra RTVE en una mañana marcada por la tensión entre los colaboradores de Cuatro.
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