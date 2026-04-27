Bertín Osborne asegura que ha pagado un millón de euros a Hacienda: "No debo un céntimo"

Bertín Osborne ha querido zanjar las informaciones sobre su situación económica durante su paso por la Feria de Abril de Sevilla. Según recoge María Eugenia Yagüe en su crónica de LOC, en ‘El Mundo’, el cantante habló abiertamente de sus cuentas y aseguró que acaba de regularizar su situación con Hacienda: "Hace dos días he pagado un millón de euros a Hacienda. No debo un céntimo".

Sus palabras llegan después de meses de titulares sobre sus problemas financieros. En junio de 2025, Bertín Osborne apareció en la lista de grandes deudores de la Agencia Tributaria con una deuda de 865.000 euros, junto a otros nombres conocidos como Isabel Pantoja. Esa lista incluye deudas superiores a 600.000 euros que no están pagadas ni aplazadas a cierre del ejercicio anterior.

En sus declaraciones a la periodista, el artista también negó que esté atravesando una ruina económica y defendió que mantiene varios planes en marcha. Entre ellos, habló de su intención de convertir su finca de Sevilla en "un hotel muy especial" y adelantó que tiene un nuevo programa de entretenimiento en Antena 3. Además, quiso marcar distancia con las informaciones sobre su vida privada: "Se dicen muchas falsedades y no me molesto en desmentir nada".

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Bertín también habló de su hijo con Gabriela Guillén, nacido a finales de 2023 y reconocido por él posteriormente. Según la crónica, el cantante contó que había pasado tiempo con el niño durante los días previos y destacó su buena relación con él: "Nos hemos metido juntos en la piscina, el niño es una monada y además cariñosísimo".