Nuevo proyecto
Netflix ya rueda 'En el nombre de Marta', su nueva miniserie de true crime, con Vicente Romero y Verónica Sánchez como los padres de Marta del Castillo
La plataforma ha puesto en marcha en Sevilla una ficción de seis episodios sobre uno de los casos más dolorosos y mediáticos de la crónica negra española, con el respaldo de la familia de la joven.
Carlos Merenciano
Netflix ya ha iniciado en Sevilla el rodaje de 'En el nombre de Marta', la miniserie con la que llevará a la ficción el caso de Marta del Castillo. La plataforma ha mostrado la primera imagen del proyecto, producido por Bambú Producciones junto a La Claqueta PC, y ha confirmado un reparto encabezado por Vicente Romero y Verónica Sánchez como los padres de Marta, a los que se unen Blanca Portillo, María León, Paco Tous y Hugo Welzel en otros papeles.
La serie reconstruirá el caso que conmocionó a España en 2009, cuando Marta del Castillo, una joven sevillana de 17 años, desapareció después de salir de casa para encontrarse con Miguel Carcaño. A partir de ahí, el país asistió a una investigación marcada por las contradicciones, las confesiones cambiantes, la ausencia del cuerpo y una batalla judicial que nunca consiguió cerrar del todo la herida para la familia.
'En el nombre de Marta' constará de seis episodios y pondrá el foco no solo en los hechos, sino también en todo lo que se desató alrededor del caso. La ficción abordará las primeras pesquisas policiales, los sucesivos cambios de versión de los implicados, la enorme presión mediática y la lucha incansable de la familia de Marta por impedir que el crimen cayera en el olvido.
Ese es precisamente uno de los elementos que Netflix subraya con más fuerza en este proyecto: el respaldo de la familia de la joven. La miniserie se plantea así desde una mirada especialmente sensible hacia quienes sostuvieron durante años la búsqueda de respuestas, en un caso que trascendió lo judicial para convertirse en una herida colectiva y en un símbolo de indignación social.
Detrás de la serie están Ramón Campos, Gema R. Neira, Salvador S. Molina, Curro Serrano y David Orea Arribas como creadores y guionistas. La dirección correrá a cargo de Carlos Sedes, Laura Alvea y José Ortuño, en una producción que vuelve a reunir a Bambú y Netflix tras otros títulos de crimen real que han tenido una gran repercusión en la plataforma como 'El caso Asunta' o 'La viuda negra'.
Con 'En el nombre de Marta', Netflix vuelve a adentrarse en uno de los sucesos más impactantes de la historia reciente de España. Esta vez lo hará en formato de ficción, con un proyecto que no solo revisa el crimen, sino también el dolor, la exposición pública y la sensación de injusticia que han acompañado al caso desde hace más de quince años.
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