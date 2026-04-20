Divinity se reinventa por su 15º aniversario con una nueva parrilla: de series nacionales a programas de producción propia

Divinity abre una nueva etapa coincidiendo con su 15º aniversario. El canal de Mediaset ha decidido celebrar esta fecha con una profunda reordenación de su parrilla, nuevos contenidos y una nueva campaña de imagen, 'El punto Divinity', con la que quiere reforzar su personalidad de marca y su vínculo con la audiencia.

La gran novedad de esta renovación pasa por una reorganización casi completa de su programación. Desde este lunes, la cadena reestructura sus principales franjas y coloca a la ficción internacional como gran columna vertebral del day time de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 20:00 horas, con títulos como 'New Amsterdam', 'Chicago Med' y 'Chicago Fire'. Mientras, los factuals inmobiliarios y los nuevos personality shows se desplazan al fin de semana, donde compartirán protagonismo con nuevas apuestas de entretenimiento.

También cambia el access y el prime time diario. Divinity incorpora desde ya los resúmenes de 'Supervivientes 2026' a las 21:00 horas y reserva uno de sus movimientos más potentes para el próximo 27 de abril, fecha en la que estrenará en abierto 'Regreso a Las Sabinas' a las 20:00 horas.

La ficción, de producción nacional, está protagonizada por Celia Freijeiro, Natalia Sánchez y Andrés Velencoso, y sigue a dos hermanas que regresan a su pueblo para hacerse cargo de la finca familiar y de su padre enfermo. Ese retorno reabre secretos, heridas y viejas historias sentimentales, en una trama que mezcla drama, romance e intriga con un crimen de fondo. La serie cuenta además con Olivia Molina, Ángela Molina, Nancho Novo, Miquel Fernández y María Casal, entre otros, y llega avalada por su origen como producción original de Disney+.

Pero el relanzamiento de Divinity no se queda ahí. El canal sumará además nuevas ficciones internacionales como 'Elsbeth', 'Infiltrada' y 'My life is murder', así como nuevas entregas de títulos ya asentados en su antena, como 'Fire Country' y 'RFDS: Médicos en el aire'. A eso se unirán factuals como 'Reformas zombies' y 'Los Scott: reforma bajo presión', además de formatos de producción propia ligados al universo influencer como 'Dulceida al desnudo', 'La vida de Marta Díaz' y 'Pombo', que ya están disponibles en Prime Video.

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Junto a la renovación de contenidos, Mediaset ha activado una potente campaña de imagen para celebrar el aniversario del canal. Bajo el lema 'El punto Divinity', la acción toma como referencia el icónico punto del logo para reivindicar una forma de ser y de consumir televisión muy ligada al carácter, la autenticidad y el estilo de vida aspiracional de su público. Las protagonistas de la campaña son Isabel Jiménez, Ángeles Blanco, Alba Lago, Beatriz Archidona, Verónica Dulanto y Nerea Garmendia.