Icono de la TV
Muere a los 73 años Txumari Alfaro, conocido por presentar 'La Botica de la Abuela'
Se convirtió en un rostro popular de la televisión en los años noventa gracias a 'La Botica de la Abuela', emisión en la que se daban consejos caseros para dolencias
EFE
El naturópata navarro Txumari Alfaro, conocido por presentar el programa de TVE 'La Botica de la Abuela' en los años noventa, murió este sábado en Pamplona a los 73 años. Según se indica en la esquela, el funeral se celebrará este próximo lunes en la iglesia parroquial de Santa María de la Esperanza de Doniantzu, en Zizur Mayor.
Nacido en Arguedas en 1952, Alfaro se convirtió en un rostro popular de la televisión en los años noventa gracias a 'La Botica de la Abuela', emisión en la que se daban consejos caseros para dolencias.
Tras su paso por TVE, trabajó en otros canales de televisión, como Antena 3 o Telecinco.Alfaro también escribió varios libros. Algunas de sus recomendaciones generaron polémica y acusaciones de dar consejos que no se basaban en la ciencia.
- La Aemet avisa: calima, tormentas, fuertes vientos y temperaturas superiores a los 30 grados este sábado en Tenerife
- Muere una mujer y evacuadas treinta personas durante el incendio de un edificio en Tenerife
- El Celta Fortuna gana y se pone a seis puntos del Tenerife, con un partido más
- La Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, estará en el altar mayor en la última misa del papa en su viaje a España
- Hasta cuándo durará el calor en Tenerife: la bajada de temperaturas comenzará el lunes
- Toda la céntrica calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife tendrá sombra, desde Weyler a La Candelaria
- La calle de La Rosa, en Santa Cruz de Tenerife, ultima su transformación después de casi tres años de obras y sobrecostes
- Santa Cruz reorganiza el tráfico con motivo de la celebración de la Binter NightRun