Netflix estrena docuserie sobre Rafa Nadal: "Yo no soy un ganador, soy un competidor"

La semana en la que Barcelona y el Open Banc Sabadell acaparan casi toda la atención tenística, Netflix ha anunciado que el próximo 29 de mayo saldrá una docuserie sobre Rafa Nadal. El jugador que le puso el nombre a la pista central del torneo condal actuará como protagonista de esta producción audiovisual, cuya fecha de estreno coincidirá con el Roland Garros, el torneo que Nadal conquistó hasta 14 veces en su carrera. "Rafa" contará con cuatro capítulos e incluirá imágenes exclusivas del entorno del jugador a lo largo de su último año en activo, 2024. El tenista será quien relate su propia historia acompañado de otros testimonios relevantes en su vida profesional y familiar.

En el tráiler publicado por la plataforma de streaming este lunes, Nadal se describe a si mismo de una forma muy sorprendente: "La gente se cree que yo era un ganador. Pero yo no soy un ganador. Soy un competidor." Las imágenes de archivo inéditas se intercalan con el tenista emocionado por contar su historia, quien explica su verdadera naturaleza competitiva: "Lo que siempre me ha motivado son las ganas de seguir luchando." El balear también da la clave al éxito en este corto preludio de la docuserie: "Lo que siempre me ha motivado son las ganas de seguir luchando."

"Su tenacidad inquebrantable es su mayor legado", es la frase con la que Netflix introduce su pieza dedicada a la leyenda de la tierra batida: "Rafael Nadal, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, reflexiona sobre su carrera, su legado y su última temporada en la cancha." Dirigida por Zach Heinzerling, ganador de un Emmy y nominado al Oscar, la docuserie no solo ofrece imágenes que muestran la evolución de uno de los deportistas más laureados de la historia, sino que invita a Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe para que le acompañen en su relato.

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Nadal debutó profesionalmente en 2001 con apenas 15 años, y al año siguiente se convirtió en el tenista más joven en ganar un partido en el circuito profesional. El documental viajará todavía más al pasado para contar su vida desde que tenía 3 años. Tras ganar 22 Grand Slams, un oro olímpico (2016) y hasta cinco títulos de Copa Davis, se retiró oficialmente representando a España en esta competición, en noviembre de 2024, con 38 años. Su último partido fue en Málaga, ante un pabellón Martín Carpena lleno, con 10.700 espectadores, donde se despidió con una derrota frente al neerlandés Botic van de Zandschulp.