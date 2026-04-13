Sandra Barneda vuelve con la décima edición de 'La isla de las tentaciones': "Todos hemos sido un poco pringados en el amor"

Sandra Barneda vuelve a ponerse al frente de ‘La isla de las tentaciones’, que regresa con su décima edición en Telecinco convertida ya en uno de los formatos más sólidos del entretenimiento en España. La presentadora analiza con YOTELE las claves del éxito del reality, avanza una temporada "más desconcertante que nunca" y reflexiona sobre el impacto emocional del programa, donde reconoce que ella misma no puede evitar implicarse con los concursantes.

YOTELE. ¿Qué crees que tiene 'La isla de las tentaciones' para seguir enganchando a la gente diez ediciones después?

SANDRA BARNEDA. Yo creo que tiene una combinación muy potente. Tiene entretenimiento, habla del mundo de la pareja, donde todos podemos sentirnos identificados, y además ha generado un fenómeno social. Es un programa para ver con amigos, para comentar en WhatsApp, para reírte… Y luego hay una calidad de edición espectacular. Creo que reúne muchas cosas que hacen que funcione y que siga en plena forma.

YOTELE. ¿Estamos ante una edición más dura o más imprevisible?

SANDRA BARNEDA. Más desconcertante que nunca. Las parejas entran en pánico muy rápido. Y eso es curioso porque en una décima temporada ya sabes perfectamente a lo que vienes: sabes lo que es una hoguera, sabes que vas a ver imágenes duras… pero aun así les da igual. Tienen un miedo brutal a perder a su pareja, y eso es muy bueno para el formato.

YOTELE. Después de tantas ediciones, ¿aún hay cosas que te sorprenden?

SANDRA BARNEDA. Sí, totalmente. Me lo pregunto cada temporada. Es como en las relaciones: piensas que ya lo has vivido todo y luego llega una nueva historia completamente distinta. Pues con la isla pasa lo mismo.

YOTELE. El programa funciona muy bien entre jóvenes, algo difícil en televisión. ¿Por qué conecta tanto con ellos?

SANDRA BARNEDA. Siempre ha tenido un público joven muy fiel. Y con los años se ha sumado también público más adulto, así que ahora es un programa transgeneracional. Y conecta porque habla de relaciones sin filtros. Ese amor más fluido, más líquido… ese “te quiero, pero me lío con otro”, que a veces dices: “¿Qué está pasando?”. Eso también conecta con cómo viven las relaciones algunas generaciones.

YOTELE. ¿Dónde está el equilibrio entre acompañar emocionalmente a los concursantes y mantener la distancia como presentadora?

SANDRA BARNEDA. Lo voy descubriendo en cada edición. Es muy difícil. Estás ante personas que lo están pasando mal, que están perdidas, invadidas por sus miedos… y tú no puedes darles información. Yo lo paso mal porque estoy constantemente intentando mantener ese equilibrio.

YOTELE. En este programa te hemos visto más emocional que en otros. ¿Ha servido para descubrir esa faceta tuya?

SANDRA BARNEDA. Sí, seguramente. Aquí me muestro tal cual. Me da igual sentarme en la arena, mancharme, llorar con ellos… conectar desde lo emocional. Al final empatizo porque todos hemos vivido cosas parecidas: nos han hecho daño, hemos hecho daño, hemos perdonado lo imperdonable… La isla es como una catarsis colectiva.

YOTELE. ¿Crees que por eso conecta tanto con el público?

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SANDRA BARNEDA. Claro. Porque todos hemos sido un poco “pringados” en el amor en algún momento. Hemos querido a alguien que no nos correspondía, hemos sufrido, nos hemos equivocado… Y aquí eso se muestra sin filtros, y la gente conecta con eso.