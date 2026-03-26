Movimiento extraño
Expulsados en 'Top Chef: Dulces y famosos': ¿quién continúa en el programa?
El jurado deja en shock a los concursantes tras una noche clave en la recta final del concurso.
Carlos Merenciano
La séptima gala de 'Top Chef: Dulces y famosos' marcó un punto de inflexión en la recta final del concurso con una noche cargada de tensión, exigencia técnica y decisiones inesperadas. Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross dejaron claro que el nivel es cada vez más alto, aunque el desenlace rompió todos los esquemas.
La gala arrancó con una complicada prueba por equipos en la que los concursantes tuvieron que elaborar distintas pastas de té. El caos se apoderó de las cocinas entre acusaciones de robos de ingredientes y errores clave, como olvidar presentar correctamente las elaboraciones. El resultado fue inédito: el jurado decidió dejar el premio desierto al no cumplir ninguno de los equipos con el reto.
En la prueba individual, centrada en una tarta trampantojo junto al chef invitado Miquel Guarro, destacaron Roi Méndez y Natalia, que lograron las mejores valoraciones. Ambos se convirtieron en los primeros salvados de la noche, mientras otros concursantes como Belén Esteban o Benita recibían críticas por sus elaboraciones.
Ya en la recta final, la exigente prueba de fuego dejó a Belén Esteban, Benita y Alejandro Vergara jugándose la expulsión. Sin embargo, el momento más impactante llegó con la decisión final del jurado: no hubo expulsión. Además, Roi fue nombrado pastelero top de la semana, en una gala que terminó con sorpresa total y abrazos entre los concursantes tras salvarse todos.
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