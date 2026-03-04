Declaraciones
Sonsoles Ónega se pronuncia por primera vez junto a sus hermanos tras la muerte de su padre: "Ojalá podamos continuar su legado"
Vicente Vallés recuerda a Fernando Ónega y el premio que recibieron juntos: "Así lo sentía y así lo sigo sintiendo"
La Reina Letizia se despide del periodista con un cariñoso mensaje a Sonsoles: "Vengo a darle un abrazo a mi amiga"
Kevin Rodríguez
Tras las palabras de la Reina Letizia y la anécdota que ha recordado Vicente Vallés en Antena 3, Sonsoles Ónega y sus hermanos han salido a hablar con la prensa para mandar un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo recibido tras la muerte de su padre, Fernando Ónega.
"Hemos salido para agradeceros a todos las muestras de cariño que hemos recibido de todas las personas y de todos los compañeros. También agradeceros a vosotros que lleváis aquí todo el día", comenzaba diciendo Cristina Ónega, que acababa agradeciendo al Hospital Ramón y Cajal el trato recibido.
Posteriormente, Sonsoles ha suscrito las palabras de su hermana y ha añadido: "Estamos emocionados con nuestro hermano Fernando, conmovidos por el cariño inmenso y queríamos daros las gracias por el respeto".
La presentadora de Antena 3 también ha remarcado que el cariño recibido les ha hecho sentirse "muy orgullosos" de su padre "porque siempre tuvo un minuto para escuchar a cada uno de los compañeros con los que trabajó" y deseó poder "continuar su legado".
Suscríbete para seguir leyendo
- El último aliento de la borrasca Regina en Canarias agravará este miércoles el temporal marítimo
- Ni zona deportiva ni espacio de ocio: se confirma que el cuartel del Cristo va camino de un centro sociosanitario
- La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos
- Una pausa en la actividad sísmica del Teide: ¿qué dicen los expertos sobre el volcán canario?
- Se va a enterar del número de placa con la multa que le voy a poner': una vecina de Santa Cruz de Tenerife denuncia el trato recibido por un policía local
- Detienen en una guagua en Tenerife a un hombre con órdenes de busca y captura
- El restaurante de este pueblo marinero de Tenerife donde comer pescado y marisco fresco frente al mar: abierto desde hace más de 30 años
- El fichaje de Pau Fernández, jugada maestra de la dirección deportiva del CD Tenerife