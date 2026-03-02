Los Servicios Informativos de Televisión Canaria crecen 2,6 puntos y reúnen a 857.000 canarios en febrero

El crecimiento de los Servicios Informativos de Televisión Canaria se consolidó en febrero con una subida de 2,6 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado y de 0,3 puntos respecto al mes anterior. Este impulso situó al conjunto de los informativos en un 12,3 % de cuota de pantalla, con 46.000 espectadores de audiencia media y 90.000 espectadores diarios. A lo largo del mes, 857.000 canarios vieron los Telenoticias, una cifra que refuerza su capacidad de convocatoria y su conexión con la audiencia.

Dentro de ese crecimiento sostenido, el Telenoticias 1 de lunes a viernes se consolidó como primera opción en su franja de emisión con un 14,6 % de cuota de pantalla. El informativo de sobremesa reunió 45.000 espectadores de audiencia media, 83.000 espectadores diarios y 485.000 canarios en el conjunto del mes, confirmando su liderazgo en su franja de emisión.

La fortaleza informativa también se reflejó en el fin de semana. La sobremesa del sábado y domingo firmó un 13,4 % de cuota, con 43.000 espectadores de audiencia media, 69.000 espectadores diarios y 313.000 canarios a lo largo del mes. La edición nocturna de lunes a viernes alcanzó un 10,7 % de cuota, con 52.000 espectadores de audiencia media, 111.000 espectadores diarios y 586.000 canarios en el mes, mientras que la noche del fin de semana registró un 9,6 % de cuota, con 44.000 espectadores de audiencia media, 79.000 espectadores diarios y 331.000 canarios en el mes.

El mejor dato mensual del Telenoticias 1 se registró el 27 de febrero, con un 23,2 % de cuota de pantalla y 94.000 espectadores acumulados. Por su parte, el Telenoticias 1 Fin de Semana obtuvo su mejor resultado el 21 de febrero, con un 22,8 % de cuota y 125.000 espectadores acumulados. El programa ‘Buenos Días Canarias’ registró también su mejor dato del mes el 16 de febrero con un 12,3 % de cuota y cerró febrero con una media mensual del 10,5 % de cuota, completando un mes especialmente sólido para los Servicios Informativos.

Por su parte, el Telenoticias 2 firmó igualmente su mejor resultado del mes el 20 de febrero con un 16,4 % de cuota y 93.000 espectadores acumulados, mientras que el Telenoticias Fin de Semana 2 alcanzó su mejor dato de febrero el 21 de febrero con un 14,9 % de cuota y 106.000 espectadores de audiencia acumulada, reforzando el sólido comportamiento de las ediciones nocturnas.

Con estos resultados, los Servicios Informativos de Televisión Canaria cerraron febrero con una evolución claramente positiva, consolidando su crecimiento y reforzando su posición como referencia informativa en las Islas. El comportamiento del conjunto de los Telenoticias y de sus principales formatos confirmó la solidez de la apuesta informativa y su conexión diaria con la audiencia canaria.