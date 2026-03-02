Vuelven los Wayans
Llega el esperado tráiler de 'Scary Movie 6' en español: ya tiene fecha de estreno en cines
La saga regresa el 5 de junio con el reparto original y nuevas incorporaciones para parodiar el terror actual
Carlos Merenciano
La espera ha terminado. Ya está disponible el tráiler en español de ‘Scary Movie 6’, la nueva entrega de la mítica saga paródica que llegará exclusivamente a los cines el próximo 5 de junio. Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar, el llamado “Core Four” vuelve a enfrentarse a un nuevo baño de sangre, y a reírse de todo lo que se ponga por delante.
En esta ocasión, 'Scary Movie 6' recupera a sus rostros más emblemáticos: Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy) y Regina Hall (Brenda). Junto a ellos, regresan viejos conocidos y se suman nuevas incorporaciones para satirizar sin piedad reboots, remakes, secuelas, spin-offs y todo fenómeno de “terror elevado” que haya invadido la cartelera en los últimos años.
Dirigida por Michael Tiddes y producida por los propios hermanos Wayans, la película promete recuperar el espíritu gamberro de las primeras entregas. Según la sinopsis oficial, ninguna franquicia estará a salvo y no habrá tópico que sobreviva. La cinta apunta directamente a las nuevas modas del género y a la cultura de la cancelación con el sello irreverente que convirtió a la saga en un fenómeno global. Entre las parodias, podremos ver la clásica 'Scream' junto a novedades como 'MEGAN' o la serie 'Miércoles'.
Presentada por Paramount Pictures en asociación con Miramax, esta nueva entrega marca el regreso del universo ‘Scary Movie’ a la gran pantalla tras años de ausencia. El 5 de junio será el momento de comprobar si la fórmula sigue funcionando y si el humor sin filtros vuelve a conquistar a una nueva generación de espectadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa: las rachas de viento podrían superar este domingo los 90 km/h en Tenerife
- Paralizado el concurso público del quiosco de la plaza del Príncipe en Santa Cruz de Tenerife
- Canarias hace historia en SpainSkills 2026: dos estudiantes representarán a España en el Mundial de China
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- Cristo González: «Estoy seguro al 100% de que volveré a vestir la camiseta del Tenerife»
- Un fuerte olor a quemado y humo negro alertan a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife por un incendio en la vía pública
- Los Bomberos de Tenerife controlan un incendio declarado en una nave industrial en Güímar
- Las lluvias y el viento regresan este lunes a Tenerife, según la Aemet