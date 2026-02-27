Gran solemnidad
José Sacristán declama a Bad Bunny en el regreso de Dani Rovira a TVE: "Tiene su gracia esto"
El actor de 88 años sorprende en el estreno de ‘Al margen de todo’ recitando “Tití me preguntó” como si fuera Shakespeare.
Carlos Merenciano
El regreso de Dani Rovira a La 1 ya tiene sello propio. ‘Al margen de todo’, su nuevo late show semanal, debutó apostando por la conversación tranquila, el humor sin estridencias y la desconexión del ruido informativo. Y lo hizo con una escena que ya circula en redes: José Sacristán recitando a Bad Bunny con solemnidad clásica.
Durante la conversación, Rovira quiso reivindicar la fuerza de la palabra en actores como Sacristán. Entonces le lanzó el reto: "Te voy a proponer una cosa, te voy a dar una tarjetita con unas letras de una canción actual y me gustaría que con esa voz tan característica tuya, tan envidiada por todos los actores de este país, que nos las declames como si esto fuera...".
Antes de empezar, el actor preguntó: "¿Esto de quién es esto? ¿La autoría se debe a...?". El presentador respondió: "Pues, si no me equivoco, creo que es de Bad Bunny". Sacristán reaccionó con ironía: "Ah, muy bien, este muchacho. Sí, este que ha hecho ahora la... Que le ha presentado la cara al animal este de Donald Trump. Hombre, tiene su gracia esto. Debo decirlo como si fuera Shakespeare esto, más o menos, ¿no?".
Acto seguido, el intérprete, de 88 años, recitó con absoluta solemnidad uno de los versos más populares del artista urbano: "Tití me preguntó si tengo muchas novias". El contraste entre el tono clásico y la letra contemporánea provocó las risas del público y dejó claro el espíritu del nuevo programa de Rovira: conversación pausada, humor y momentos inesperados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- Así será la visita del papa a Tenerife: recorrerá La Laguna, visitará la Catedral y cerrará su viaje a España con una misa en el Puerto de Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife amplia el plazo para que los chicharreros planteen ideas que mejoren la ciudad
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- Encuentran un cadáver en una zona costera de Tenerife
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- Las multas por orinar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife aumentan un 1.350%: pasan de dos en 2025 a 29 en 2026
- Detenido por el apuñalamiento de un varón en un barrio de Tenerife