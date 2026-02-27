Comunicado
La productora de 'La promesa' niega tajante que esté negociando un documental con el asesino Alfonso Basterra
La productora niega contactos, negociaciones o desarrollos audiovisuales con el condenado y desmiente las informaciones publicadas.
Carlos Merenciano
Bambú Producciones ha emitido un comunicado oficial para desmentir cualquier vinculación con proyectos audiovisuales relacionados con Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de Asunta Basterra. La productora responde así a diversas informaciones publicadas en los últimos días que apuntaban a supuestas conversaciones o desarrollos documentales.
En su escrito, la compañía asegura: “No existe ningún proyecto audiovisual en desarrollo, preparación o negociación con Alfonso Basterra, ni lo ha habido en ningún momento” y califica de “rotundamente falsas” las afirmaciones difundidas en esa línea. Además, subraya que no tiene intención alguna de producir un contenido en el que el condenado participe ni directa ni indirectamente.
Bambú también recuerda que mantiene una política firme respecto a este tipo de situaciones: no paga a acusados o condenados por delitos por su participación en proyectos audiovisuales. Según la empresa, esta norma se ha aplicado de forma constante en todas sus producciones, tanto de ficción como documentales.
La productora, responsable de diversas series basadas en hechos reales, recalca que su trabajo se rige por el respeto a las víctimas y a los hechos judicialmente probados. Por ello, lamenta que se estén difundiendo informaciones que, según sostiene, no se ajustan a la realidad y que pueden generar confusión en la opinión pública.
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- Así será la visita del papa a Tenerife: recorrerá La Laguna, visitará la Catedral y cerrará su viaje a España con una misa en el Puerto de Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife amplia el plazo para que los chicharreros planteen ideas que mejoren la ciudad
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- Encuentran un cadáver en una zona costera de Tenerife
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- Las multas por orinar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife aumentan un 1.350%: pasan de dos en 2025 a 29 en 2026