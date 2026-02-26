HBO Max apuesta por el thriller con ‘Infamia’, su nuevo original español, que llegará este mismo 2026

HBO Max ha iniciado el rodaje de ‘Infamia’, su nueva serie original basada en la novela homónima de Ledicia Costas. La ficción, compuesta por seis episodios de 50 minutos, está dirigida por Agustina Macri y Beatriz Sanchís, y producida por Evafilms. El estreno está previsto para 2026.

Al frente del reparto se sitúa Susana Abaitua, nominada al Goya, que da vida a Emma Cruz, una abogada marcada por la culpa y obsesionada con la desaparición de dos niñas ocurrida dos décadas atrás. Junto a ella participan intérpretes como Jorge Bosch, Jon Olivares, Ane Gabarain, Iñigo Gastesi, Eva Llorach, Kandido Uranga y Luis Gnecco, entre otros. El guion corre a cargo de Manuel Gancedo y Eduardo Torallas.

La historia se desarrolla en Ura, un pueblo ficticio que cobra especial relevancia en la trama. El rodaje se reparte entre Madrid y distintos enclaves naturales de Vizcaya, con escenarios como el Parque Natural de Gorbeia, el macizo de Itxina, Urkiola, la comarca de Enkarterri, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai o el Flysch de Barrika. También se grabará en localidades como Orozko, Areatza y Trucios-Turtzioz.

La sinopsis presenta a Emma como una profesional en crisis que reabre un caso cerrado por la desaparición de dos menores. La investigación conecta con su propio pasado, marcado por la muerte de su hermana cuando ambas eran niñas. A medida que avanza en la búsqueda de respuestas, se enfrenta a secretos enterrados y a una comunidad que prefiere no remover el pasado.

Con ‘Infamia’, HBO Max refuerza su catálogo de ficción española con un thriller que combina misterio, drama psicológico y paisaje como elemento narrativo. La serie promete tensión sostenida y un retrato de las heridas que deja el silencio cuando la verdad permanece oculta durante años.