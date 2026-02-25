Antena 3
Tensión en 'Y ahora Sonsoles': la presentadora bromea con el despido de Isabel Rábago tras llamarle "dictadora"
El debate sobre la prioridad en un ascensor desata un rifirrafe en pleno programa
Carlos Merenciano
El plató de ‘Y ahora Sonsoles’ vivió este martes un momento de máxima tensión entre Sonsoles Ónega e Isabel Rábago. Lo que comenzó como un debate sobre normas de convivencia terminó en un fuerte desencuentro con pullas incluidas sobre un posible despido.
La discusión arrancó a raíz de una pregunta planteada por la presentadora: ¿quién debe tener prioridad en un ascensor, una persona con movilidad reducida o alguien con un carrito de bebé? En el plató se encontraba Edgar Suárez, que relató cómo en una estación de Renfe una madre con carrito ocupó el ascensor pese a que él, según explicó, había llegado antes y tiene prioridad por normativa.
Mientras la mayoría de colaboradores defendía que la persona con movilidad reducida debe tener preferencia, Rábago sostuvo otra postura: “Yo creo que el primero que llegue al ascensor, es una cuestión de lógica y educación”. Ónega le replicó: “No, porque eso sería la ley del más fuerte”. El intercambio fue subiendo de tono cuando la tertuliana insistió en que también habría que escuchar la versión de la madre, lo que llevó a la presentadora a preguntarle: “¿Qué estás insinuando, señora Rábago?”.
La tensión no se quedó ahí. Cuando Ónega intentó retomar la escaleta, lanzó en tono irónico: “Isabel está hoy que igual no vuelve…”. La colaboradora respondió molesta: “Si quieres me voy ya. Eres una dictadora”. Y remató: “No permite el diálogo esta señora”. Un momento incómodo que dejó patente el choque entre ambas en pleno directo.
