RTVE ficha a Núria Marín para los Premios Goya y compartirá trabajo con Marina Rivers e Inés Hernand

RTVE refuerza su despliegue para la 40ª edición de los Premios Goya con un nuevo fichaje. Núria Marín se incorpora al equipo de RTVE Play para cubrir la alfombra roja y el backstage del evento, donde compartirá conducción con Inés Hernand y Marina Rivers. La plataforma ofrecerá un especial en directo con conexiones constantes y contenido exclusivo desde el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona.

La gala, presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, se emitirá en directo desde las 22:00 horas en La 1, TVE Internacional, RNE, RTVE Play y, por primera vez, en La 1 Ultra HD. En televisión, los comentarios correrán a cargo del periodista Carlos del Amor. Antes, La 1 ofrecerá un especial desde la alfombra roja con Elena S. Sánchez al frente, acompañada por varios rostros de la casa.

RTVE Play ampliará la experiencia digital con hasta nueve señales distintas en directo. Los usuarios podrán elegir entre la alfombra roja, el especial de La 1, la señal limpia para ver los estilismos, la retransmisión en lengua de signos, la gala en catalán o el acceso al backstage, entre otras opciones. La cobertura online incluirá entrevistas, momentos exclusivos y contenido en tiempo real.

La radio pública también se volcará con la gran noche del cine español. RNE emitirá un especial de ‘De Película’ con Yolanda Flores, mientras que Ràdio 4 ofrecerá el ‘Especial Catifa vermella’ y la retransmisión íntegra de la ceremonia en catalán. Además, los informativos y magacines de RTVE dedicarán espacios especiales durante toda la semana.