Telemundo tira de talento patrio y ficha a tres españoles para 'La casa de los famosos 6' entre los que se encuentra Oriana Marzoli

El reality arranca su sexta edición en Estados Unidos con Oriana Marzoli, Fabio Agostini y Zoe Bayona como apuesta española

Oriana Marzoli, concursante de 'La casa de los famosos 6'

Oriana Marzoli, concursante de 'La casa de los famosos 6' / Telemundo

Carlos Merenciano

Madrid

Telemundo estrenó este martes 17 de febrero la sexta edición de ‘La casa de los famosos’ y lo hizo con una sorpresa para el público español: tres rostros conocidos de nuestros realities forman parte del casting inicial. Una apuesta clara por perfiles curtidos en la telerrealidad que ya saben lo que es convivir bajo presión y frente a las cámaras.

La primera en confirmarse fue Oriana Marzoli, habitual de formatos en España, Chile e Italia. La influencer ha pasado por Supervivientes’, ‘GH VIP’, ‘La casa fuerte’ o ‘¿Volverías con tu ex?’, entre otros, y ahora suma a su currículum la versión estadounidense del popular formato, instalada en Miami. Su experiencia internacional la convierte en una de las concursantes a batir.

Junto a ella entró en la casa Fabio Agostini. El canario soñó con ser futbolista profesional y llegó a jugar en equipos vinculados al Real Madrid hasta que una lesión frenó su carrera. Tras trabajar en Londres y reinventarse en Barcelona, dio el salto a la televisión de la mano de su hermano Bruno en ‘Calle 7’ (Ecuador). Más tarde se consolidó en ‘Combate’ (Perú) y participó en otros realities en Ecuador y Chile, donde incluso se alzó con la victoria en ‘Tierra Brava’.

El trío español lo completa Zoe Bayona, conocida por su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y, especialmente, por ‘La isla de las tentaciones’, donde participó junto a Josué antes de protagonizar ‘Por siempre o jamás’. Desde entonces ha sido colaboradora habitual en debates de realities en Telecinco y ahora afronta su primera gran aventura televisiva en Estados Unidos.

Con este casting, Telemundo apuesta por perfiles con recorrido y carácter. La pregunta ahora es si alguno de ellos logrará seguir los pasos de otros españoles como Cristina Porta, que ganó la última edición de 'Top Chef VIP' en Estados Unidos, y traer el premio a casa en esta nueva edición de ‘La casa de los famosos’.

