Entrevista sincera
Antonio Orozco rompe su silencio en 'El hormiguero' y explica por qué canceló 111 conciertos: “Había perdido el norte y la ilusión”
El cantante presenta su nueva gira y su libro ‘Inevitablemente yo’, en el que relata el momento más duro de su carrera.
Carlos Merenciano
Antonio Orozco ha visitado 'El hormiguero' este lunes 9 de febrero para hablar de sus próximos proyectos profesionales, entre ellos una nueva gira de conciertos por Europa y España. Pero la conversación fue mucho más allá de la música. El artista se abrió como pocas veces para presentar su libro ‘Inevitablemente yo’, un relato en primera persona en el que aborda el proceso personal y creativo que le ha llevado a atravesar uno de los momentos más complejos de su vida, coincidiendo con sus 25 años de carrera.
Uno de los pasajes más duros del libro tiene que ver con la cancelación de 111 conciertos, una decisión que sorprendió a sus seguidores. Orozco explicó que todo comenzó tras una actuación en Bruselas: “Toqué fondo. No recuerdo muy bien lo que pasó, pero después de ese concierto empecé a sentirme mal, no me veía capaz de enfrentarme a una gira”. El cantante reconoció que había perdido la ilusión y que tuvo que parar para poder seguir adelante: “Había perdido el norte y la ilusión. O me detenía y miraba para dentro o no podía continuar”.
El artista relató que fue entonces cuando pidió ayuda profesional y comenzó un proceso de reconstrucción personal. “El psicólogo me dijo que empezara, como terapia, a escribir lo que sentía; de ahí surgió este libro”, contó. Para Orozco, la rutina y ciertos cambios en su día a día fueron claves: “Primero hay que tener el valor de enfrentarse a los miedos y buscar a profesionales que saben de lo que hablan. De repente, un día todo cambia”.
En un tono más íntimo, el cantante también habló de su faceta como padre y de la preocupación constante por su hijo, que vive y trabaja en Inglaterra. “Soy un padre muy padre”, confesó. A quienes atraviesan una situación similar a la que él vivió, Orozco les lanza un mensaje claro: “Párate, mírate. El tiempo es el mejor regalo que nos podemos dar”. Y añade qué es lo que nunca debería hacer con alguien que atraviesa un mal momento: “No creo que haya que decir nada; pienso que lo mejor que puedes hacer a alguien es sencillamente sentarte a su lado y escuchar, que sepa que estás ahí para todo”.
