¿Quién es María Lamela, nueva presentadora de 'Supervivientes', que Telecinco le ha robado a Atresmedia?

Telecinco ha movido ficha de cara a la próxima edición de 'Supervivientes' con un fichaje que no ha pasado desapercibido. María Lamela será la nueva presentadora del formato desde Honduras, tomando el relevo de Laura Madrueño y convirtiéndose en el enlace entre los Cayos Cochinos y el plató de Madrid, que seguirá comandado por Jorge Javier Vázquez.

El salto supone un cambio importante en la trayectoria de María Lamela, que abandona Atresmedia tras casi ocho años vinculada a laSexta. En los últimos tiempos, la periodista formaba parte del equipo de 'Más vale tarde', donde ejercía labores de reporterismo, investigación y copresentación en las ediciones de verano, después de haber pasado también por 'Liarla Pardo'.

Nacida en Vilalba, en la provincia de Lugo, en 1991, Lamela es graduada en Comunicación Audiovisual y cuenta con un máster en reporterismo televisivo, además de formación en Arte Dramático. Su carrera se ha desarrollado tanto en el ámbito autonómico como nacional, con experiencias en TVG y Telemadrid, así como en cadenas generalistas como Telecinco, Cuatro y TVE, lo que le ha permitido construir un perfil versátil dentro de la televisión.

Aunque para muchos espectadores es un rostro asociado a la información, María Lamela ya ha tenido contacto con el género de la telerrealidad. En 2024 presentó el reality 'Salvaxe' en la televisión gallega, una experiencia que ahora cobra especial relevancia de cara a su nuevo reto profesional. Además, ese mismo año publicó junto a Marina Valdés el libro 'Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV', donde recoge vivencias de su trabajo en primera línea.

Con este movimiento, Mediaset refuerza su apuesta por perfiles con experiencia informativa para liderar uno de sus formatos estrella y protagoniza uno de los trasvases más comentados de la temporada televisiva entre Atresmedia y Telecinco.