Doble discurso
La incoherencia de Iñaki Urdangarín: de su verborrea con Évole, HOLA y TVE a su enfado con los reporteros de calle
Tras semanas concediendo entrevistas y adelantando episodios de su vida personal, el exduque de Palma estalla cuando le preguntan en la calle por sus propias declaraciones
Carlos Merenciano
A las puertas de publicar sus memorias el próximo 12 de febrero, Iñaki Urdangarín ha intensificado su presencia mediática con entrevistas en TVE en Cataluña, 'Lo de Évole' en laSexta, el periódico El País y la revista del corazón Hola. En ellas ha abordado aspectos personales y judiciales de su vida, reconociendo que durante su matrimonio con la infanta Cristina perdió “humildad y sencillez” y que tomó decisiones que hoy no repetiría.
El exduque también ha hecho balance de su paso por la prisión de Brieva tras el estallido del caso Nóos, ofreciendo un relato introspectivo sobre esa etapa. Un discurso largo y detallado con el que ha querido explicar su evolución personal y las consecuencias de sus errores, en un contexto claramente controlado y ligado a la promoción de su libro.
Sin embargo, ese tono cambia de forma radical cuando las preguntas llegan fuera de los focos pactados. Este miércoles por la noche, Urdangarín se mostró visiblemente molesto al ser abordado por un reportero de la agencia Europa Press en la calle. “¿Te importa bajar eso, por favor? No tengo nada que decir. ¿Me respetas, por favor?”, respondió antes de marcharse, pese a que se le preguntaba por asuntos ya tratados por él mismo en televisión.
Entre ellos, su relación con Ainhoa Armentia y la forma en que comunicó la ruptura a su familia. Urdangarín ha reconocido públicamente que informó antes a la infanta Cristina que a sus cuatro hijos, una decisión que admite haber gestionado mal. “Mi mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que fuera demasiado doloroso para todos”, explicó. Unas palabras que ahora contrastan con su rechazo a responder cuando se le interpela fuera del plató.
