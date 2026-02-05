Benidorm Fest 2026: guía completa del festival

El Benidorm Fest celebrará su quinta edición entre el 10 y el 14 de febrero sin el objetivo de Eurovisión. RTVE hizo pública su decisión de salir del festival europeo el pasado mes de diciembre después de que se confirmara la participación de Israel en el certamen, pero confirmó que la cita en Benidorm se mantendría intacta.

La corporación defendió entonces que, aunque nació ligado al certamen europeo, el Benidorm Fest ha adquirido una identidad propia y un valor cultural que van más allá de Eurovisión. El presidente de RTVE, José Pablo López, reiteró que la apuesta de la corporación por el concurso no solo se mantenía, sino que se reforzaría de cara a la próxima edición para "redoblar esfuerzos" y organizar "el mejor Benidorm Fest de nuestra historia".

Según explicó, la idea es seguir impulsando un festival que se ha convertido en un escaparate clave para artistas emergentes y consagrados y que ha generado un notable impacto mediático, turístico y cultural para la ciudad de Benidorm. López también subrayó que la intención de RTVE es consolidar el certamen como "el gran festival de la música en España".

Participantes

La quinta edición del festival de Benidorm contará con un total de 18 concursantes, entre artistas emergentes y algunos rostros reconocidos del panorama musical español. Estos son los participantes:

Kitai - 'El amor te da miedo'

- 'El amor te da miedo' María León y Julia Medina - 'Las damas y el vagabundo'

- 'Las damas y el vagabundo' Luna Ki - 'Bomba de amor'

- 'Bomba de amor' Greg Taro - 'Velita'

- 'Velita' Izan Llunas - '¿Qué vas a hacer?'

- '¿Qué vas a hacer?' Dora y Marlon Collins - 'Rakata'

- 'Rakata' Tony Grox y LUCYCALYS - 'T Amaré'

- 'T Amaré' Mikel Herzog Jr. - 'Mi mitad'

- 'Mi mitad' Kenneth - 'Los ojos no mienten'

- 'Los ojos no mienten' ASHA - 'Turista'

- 'Turista' KU Minerva - 'No volveré a llorar'

- 'No volveré a llorar' Funambulista - 'Sobran gilipo**as'

- 'Sobran gilipo**as' Dani J - 'Bailándote'

- 'Bailándote' The Quinquis - 'Tú no me quieres'

- 'Tú no me quieres' Atyat - 'Dopamina'

- 'Dopamina' Rosalinda Galán - 'Mataora'

- 'Mataora' MAYO - 'Tócame'

- 'Tócame' Miranda! y bailamamá - 'Despierto amándote'

Los participantes del Benidorm Fest 2026 desvelan sus canciones. / RTVE

Primera semifinal

La primera semifinal tendrá lugar el martes 10 de febrero y actuarán, por este orden: Kitai, María León y Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora y Marlon Collins, Tony Grox y LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr., y Kenneth. Además, Paloma San Basilio actuará en la gala.

Segunda semifinal

La segunda semifinal se celebrará dos días después, el jueves 12 de febrero, y contará con las actuaciones de ASHA, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, MAYO y Miranda! y bailamamá.

Además, Abraham Mateo y Luz Casal actuarán como artistas invitados de la segunda gala en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm.

Actuaciones y presentadores

Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody, las cuatro primeras ganadoras del Benidorm Fest, que llevaron sus propuestas a Eurovisión, regresarán al Benidorm Fest con actuaciones en la gran final del concurso para celebrar sus cinco años.

En esta ocasión, el festival contará con cuatro presentadores: Javier Ambrossi, Jesús Vázquez, Lalachus e Inés Hernand. Las tres galas se emitirán en directo en RTVE.

Inés Hernand, Javier Ambrossi, Lalachus y Jesús Vázquez, presentadores del Benidorm Fest 2026. / ARCHIVO

Premio

Una de las novedades de esta edición es un premio de 150.000 euros para la candidatura ganadora (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 para los autores de la canción). También habrá un segundo premio, fruto de un acuerdo de RTVE con TelevisaUnivision que llevará a uno de los artistas a Miami (Estados Unidos) para realizar promoción en la cadena y grabar un 'single'. Finalmente, el tercer galardón consistirá en un viaje a Estocolmo (Suecia), a la sede mundial de Spotify, para grabar otro 'single' en sus estudios.

El ganador de esta edición se llevará la 'Sirenita de oro', un símbolo representativo del comienzo del festival en 1959 y que se mantuvo hasta 2006, dejando así atrás el 'Micrófono de bronce' que consiguieron los concursantes de las ediciones pasadas.

Votaciones

Las votaciones se mantendrán de la misma manera que en las ediciones anteriores. El 50% del voto será del público (el 25% correspondiente a las llamadas, SMS y votos por la app; y el otro 25% que representará el voto demoscópico, un jurado que representará a la población); y el 50% restante será seleccionado por un jurado profesional, que por ahora se desconoce, y que también tendrá el poder de tomar la decisión final en el caso de empate.

Otra novedad respecto a las ediciones anteriores es que en cada semifinal tendrá la oportunidad de pasar seis de las canciones participantes, en lugar de cuatro como ocurría en el pasado. El orden de las actuaciones de la gala final se conocerá un día antes de su celebración, el 13 de febrero.

Presupuesto

Con el compromiso de crear y consolidar el Benidorm Fest como "el gran festival de la música en España", RTVE destinará 3.893.462 euros al Benidorm Fest 2026. Esto significa que el presupuesto aumenta en 1.211.708 euros respecto a la edición de 2025, que ganó Melody.

El concurso también ha cambiado de productora para esta edición. Después de trabajar durante cuatro ediciones con Boomerang TV ('La Voz', 'El diario de Jorge'...), RTVE ha decidido confiar este año en Sold Out, que ya produjo los Latin Grammy 2023, celebrados en Sevilla, y Eurovisión Junior 2024, en Madrid.