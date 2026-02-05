Cientos de miles de euros
La verdad que muchos desconocen en 'Pasapalabra': el dinero que perderá el concursante que se lleve el bote
Ganar el bote implica renunciar a toda la hucha acumulada durante meses —o incluso años— de participación en el concurso
Carlos Merenciano
Esta noche puede producirse uno de los momentos más esperados en 'Pasapalabra', pero no todos los espectadores conocen una de las normas más determinantes del programa, y que esta noche toma más sentido que nunca. El concursante que consiga completar el rosco y llevarse el bote perderá automáticamente todo el dinero que haya acumulado en su hucha personal durante su paso por el concurso.
Las reglas son claras: quien gana el bote solo se lleva la cifra final del premio acumulado, renunciando a los importes obtenidos a lo largo de los programas gracias a las victorias diarias. En cambio, el concursante que no consigue el bote sí se lleva íntegra su hucha, aunque con una consecuencia importante: queda eliminado definitivamente y no puede regresar al día siguiente.
En el caso de que sea Manu Pascual quien gane el bote, perderá los 268.200 euros que ha ido acumulando durante 433 programas, en los que ha logrado 159 victorias y 129 empates. Una cifra que refleja la regularidad y longevidad de su paso por el concurso.
Por su parte, si la vencedora es Rosa Rodríguez, dejará atrás los 167.400 euros que ha sumado en 303 programas, con un balance de 94 victorias y 91 empates. Una cantidad menor que la de su rival, pero igualmente significativa tras meses de competición.
- Carlos Alcaraz, mejor tenista del mundo: 'Tenerife es mi lugar favorito en el mundo
- Atrapan en Guía de Isora a uno de los narcos más importantes de Tenerife
- La carretera del Teide cambia de categoría para restringir la entrada de vehículos y cobrar por la guagua
- Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños
- La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara
- Juanka López: 'La final de murgas del Carnaval fue un duelo entre dos Titanes para el disfrute de todos
- Trasladados a prisiones de la Península ocho miembros de la banda de Añaza por el asesinato de Alberto González en Tenerife
- Pepe Benavente y King África, en la gala de elección de la reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026