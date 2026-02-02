En 'Vamos a ver'
Patricia Pardo entiende "perfectamente" el cabreo de Emma García con Gloria Camila: "Me pasó con Alejandra Rubio"
La presentadora ha defendido el cabreo de su compañera por las malas caras de Gloria Camila: "Si tú vendes tu vida entenderás que te preguntemos".
Kevin Rodríguez
Ayer Emma García se cabreó en directo con Gloria Camila por sus malas caras y su actitud en 'Fiesta'. La presentadora se plantó y se levantó del sofá harta: "¿Yo no puedo preguntar o cómo va esto?", le cuestionó a la dirección del programa.
Hoy, en 'Vamos a ver', Patricia Pardo ha defendido a la presentadora: "Emma es una profesional inmensa, es serena, prudente, educada, brillante, pero es que a veces llega un momento en el que te supera la situación".
Además, Pardo ha comparado con el momento con uno que ella protagonizó con Alejandra Rubio: "Ese día en el que le dije que parecía que le ponía una pistola en la sien y te molesta profundamente que te ponga malas caras, pero oye es que si tú vendes tu vida entenderás que te preguntemos por ella con respeto, así que la entendí perfectamente".
Por último, Paloma Barrientos, que también estuvo ayer como colaboradora en 'Fiesta', se ha sumado a la defensa hacia García: "Yo a Gloria la he defendido en muchas ocasiones y le tengo mucho cariño, pero aquí no porque sabes perfectamente dónde estás, de qué vas a hablar... Y la deferencia es que estaban solo ellas dos con Raquel, podríamos haber estado los colaboradores y hacerles preguntas más molestas".
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las rachas de viento podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el Teide
- Trapaseros gana con su Super Bowl la final de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Un hombre asesina a tiros a su madre en Costa del Silencio, en Arona
- Cabía el más difícil todavía: manotazo de Bambones en la final de murgas adultas del Carnaval 2026
- Hallan en aguas próximas a Anaga el cadáver de una mujer
- Esta es la puntuación del 'jurado paralelo' de EL DÍA para la final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Sigue en directo la final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- El 'jurado paralelo' de El Día le da a Bambones el primer premio en la final de murgas de Santa Cruz de Tenerife