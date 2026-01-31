Telecinco
El momento más desgarrador de Mario Jefferson: muere su perro, pocas horas después de ser expulsado de 'GH Dúo'
El extriunfito ha vivido una dura semana al perder a su mascota al día siguiente de abandonar el 'reality'
Kevin Rodríguez
Mario Jefferson fue uno de los expulsados de la gala del jueves en 'GH DÚO'. El cantante fue señalado por la audiencia como el concursante más prescindible de la casa y pocas horas después de su sorprendente expulsión, Jefferson recibió una triste noticia.
Tal y como compartió en su cuenta de Instagram, el exconcursante perdió a su perro solo unas horas después de abandonar la casa de Tres Cantos: "Que te hayas ido esta mañana justo cuando anoche salí de la casa", comienza en su post de despedida que acompaña con un carrusel de imágenes junto a su perro.
"El vacío que me dejas dentro jamás se me podrá ir", lamenta el cantante. "Una parte de mí se ha ido para siempre. Cuídame desde el cielo", continúa el escrito.
"Me has dado la vida Mika, espero haber estado a la altura (...). No me despido de ti porque siempre estarás presente en mí", concluye el post.
- Fallece una trabajadora del HUC tras precipitarse en el recinto
- El mar gana terreno en Puerto de la Cruz: ¿recuperación natural o efecto humano?
- Pilar, la joven entrenadora de Fitness desaparecida en Mesa del Mar, en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife registra en dos años 143 solicitudes para convertir locales comerciales en viviendas
- Pasan a la final de murgas del Carnaval de Tenerife Bambones, Triqui, Tiralenguas, La Sonora, Trapaseros, Diablos, Zeta y Diabólicas
- Oportunidad en Tenerife: espectacular chalet independiente de dos plantas en una de las mejores zonas de La Orotava
- Muere Ricardo Melchior expresidente del Cabildo de Tenerife
- El 'jurado paralelo' puntúa la cuarta fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife