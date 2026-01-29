¿Verdad o mentira?
Telecinco prueba el amor bajo el detector de mentiras con su nuevo reality: así es ‘The Honesty Box’
El canal confía en este formato de la BBC que tiene ciertas semejanzas a 'La isla de las tentaciones'
Carlos Merenciano
La sinceridad será la verdadera protagonista del nuevo reality que prepara Telecinco. La cadena ha iniciado la producción de ‘The Honesty Box’, un dating show que pone a prueba las relaciones desde su mismo origen: ¿qué ocurre cuando no hay margen para mentir al empezar a conocer a alguien?
El formato, producido junto a Brutal Media, parte de una idea tan sencilla como inquietante. Un grupo de solteros y solteras convivirá en una villa de ensueño mientras inicia relaciones sentimentales guiadas por expertos. Sin embargo, cada avance emocional estará condicionado por una tecnología capaz de analizar la veracidad de sus respuestas cuando se enfrenten a preguntas sobre su pasado, sus sentimientos o sus verdaderas intenciones.
La mecánica introduce un elemento diferencial respecto a otros realities del género: un sistema tecnológico utilizado habitualmente en ámbitos como la seguridad o la defensa que determinará con un alto grado de fiabilidad si los participantes dicen la verdad o están ocultando información. El programa plantea así un escenario inédito: comenzar una relación sabiendo con certeza si la otra persona es honesta o no.
El formato original aterriza ahora en España con un casting que ya en marcha. La versión nacional, cuyo título definitivo aún no se ha cerrado, buscará explorar hasta qué punto las relaciones sentimentales se sostienen cuando desaparecen los filtros, las medias verdades y las estrategias para agradar.
Con ‘The Honesty Box’, Telecinco refuerza su apuesta por los realities de convivencia con un giro psicológico y tecnológico que promete tensar al máximo las emociones. Porque, cuando el amor empieza bajo vigilancia, la gran pregunta no es quién conecta con quién, sino quién se atreve a decir toda la verdad.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Santa Cruz convertirá el abandonado inmueble del barranco de Santos en 'la casa de la industria creativa
- Santa Cruz de Tenerife pone límites a los grandes conciertos: sólo se podrán celebrar diez al año en el Puerto y en el Heliodoro
- Pletóricos Trapaseros en una tercera fase que confirma el bajo nivel del concurso de murgas adultas del Carnaval de Tenerife
- Puerto de la Cruz saca a concurso la obra del aparcamiento de la plaza de La Constitución
- Mari Jose tiene nuevo equipo después de desvincularse del Tenerife Femenino
- Así será la nueva piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife: la obra empezará con el derribo de las gradas
- El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife