Antena 3
'Pasapalabra' adelanta cómo será la reacción de Roberto Leal al entregar el bote más alto de su historia
Manu o Rosa se llevarán más de 2.700.000 euros al completar un Rosco que pasará a la historia del programa
Kevin Rodríguez
'Pasapalabra' está a punto de entregar el mayor bote de su historia y Antena 3 ha desvelado ya cómo va a ser la reacción de Roberto Lealcuando se produzca este histórico momento.
La última vez que el presentador pronunció eufórico un "¡Sí!" fue el 15 de mayo de 2024, cuando Óscar Díaz se llevó 1.816.000 euros tras completar 'El Rosco' y después de 245 programas.
Ahora, Manu o Rosa serán los protagonistas de un histórico momento al llevare el bote más alto de la historia del concurso y Antena 3 ha lanzado una nueva promo donde se puede ver la eufórica reacción de Roberto Leal.
Como suele ser habitual cuando solo queda una palabra por resolver, el presentador mantiene el suspense durante unos segundos para después gritar de manera energética "¡sííí!" y el público se suma a la celebración.
Aún no hay fecha confirmada para la emisión del programa donde podremos ver esta reacción, pero el momento se acerca y todo apunta a que se volverá a repetir la estrategia de cambiar el horario del concurso ese día, traslandándolo a la noche.
- Adiós a una leyenda del CD Tenerife Femenino
- El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla
- Bambones, pletóricos en la primera fase de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- Puerto de la Cruz saca a concurso la obra del aparcamiento de la plaza de La Constitución
- Mari Jose tiene nuevo equipo después de desvincularse del Tenerife Femenino
- Santa Cruz convertirá el abandonado inmueble del barranco de Santos en 'la casa de la industria creativa
- Rosela, que nació hace 17 días escuchando Bambones, la 'componente' más joven de Chaladas en el concurso del Carnaval de Tenerife
- El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife