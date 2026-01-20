En 'Y Ahora Sonsoles'
"Yo casi cojo ese tren": María del Monte, rota tras confirmar la desaparición de su compañera en el accidente de Adamuz
La colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ confiesa en directo que estuvo a punto de ir en ese tren que acabó chocando y que ha conmocionado a España
Kevin Rodríguez
María del Monte no pudo contener las lágrimas este lunes en el plató cuando confirmó que una de sus compañeras, Cristina Zamorano, está entre las desaparecidas del brutal accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), donde dos trenes de alta velocidad colisionaron dejando al menos 40 muertos y decenas de desaparecidos. Visiblemente afectada, la artista explicó que “yo casi cojo ese tren también”, recordando que cambió su billete y por casualidad evitó formar parte de la tragedia.
Durante su intervención en Antena 3, María relató el impacto emocional que le supuso conocer la noticia: “Ha sido un día terrible para España, para Andalucía y para todo el mundo”, dijo entre sollozos, mandando un mensaje de ánimo a los afectados y resaltando que quienes siguen con vida “somos afortunados”.
La colaboradora también reflexionó sobre la estrecha línea entre la vida y la tragedia: “Las coincidencias feas que se han tenido que dar para que esto suceda...”, lamentó, subrayando el dolor de familias enteras que hoy buscan a sus seres queridos entre los desaparecidos. El accidente, que ha paralizado la línea ferroviaria y mantiene bajo investigación las causas del siniestro, ha dejado al país en estado de shock y empezó un duro proceso de duelo.
La conmoción por la tragedia sigue creciendo en redes y medios, mientras María del Monte recupera el aliento tras su desgarradora declaración: “Sigo con mi mensaje: viva, que es urgente”, afirmaba, recordando que cada segundo y cada decisión pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Suscríbete para seguir leyendo
- El agua subterránea de La Laguna sube cerca de cinco metros y ya almacena el equivalente a 5.000 piscinas olímpicas
- Pedro admite el interés del CD Tenerife en darle un adiós en casa
- La Aemet avisa: heladas y vientos muy fuertes en las cumbres centrales de Tenerife
- El CD Tenerife no quiere que quede ni rastro de Hummel
- La Seguridad Social quitará la pensión de jubilación a los trabajadores de Tenerife en 2026: un abogado explica el requisito obligatorio que debes cumplir para no perderla
- Adeje suspende la Fiesta de San Sebastián tras decretarse tres días de luto oficial por el accidente ferroviario en Andalucía
- Un estudio sobre el taxi revela que los ciudadanos quieren Uber o Cabify en Santa Cruz de Tenerife
- La DGT avisa a los conductores tinerfeños: utilizar esta prenda al volante puede costar una multa