Entrevista
Can Yaman pasa de puntillas por 'El Hormiguero' y evita pronunciarse sobre su detención en la entrevista con Pablo Motos
El actor que fue noticia por su detención en una redada antidrogas no dedicó ni un segundo a aclarar la polémica
Kevin Rodríguez
'El Hormiguero' recibió anoche a Can Yaman después de su sorprendente detención y posterior puesta en libertad del actor en una redada antidrogas. Uno de los alicientes que tenía el programa de anoche era ver alguna explicación de este hecho, pero el protagonista de 'El turco' prefirió pasar de puntillas por el show de Pablo Motos y no pronunciarse sobre el tema.
Ni se pronunció Yaman, ni le preguntó Motos, que comenzó la charla sorprendido por lo bien que habla el turco español: "Era mi sueño", declaraba el actor que explicó que estuvo un año entero recibiendo clases particulares durante 5 días a la semana.
El otomano también respondió ante Motos si le resultaba más complicado grabar acción o romances: "He hecho muchas series de amor en Turquía y estoy entrenado", afirmó ante las cámaras, desvelando además que en las ficciones de su país es muy habitual la improvisación.
Al término de su entrevista, el actor ha recordado su paso por el servicio militar, justo después del éxito que tuvo con 'Pájaro soñador'. En ese momento, Pablo Motos aprovechó para mostrar al público el parecido del actor, con pelo corto y sin barba, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
