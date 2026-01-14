Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Y ahora Sonsoles'

Julio Iglesias encuentra en su amigo Ramón Arcusa a su mayor defensor con un curioso argumento: "Es un montaje del Gobierno"

El también cantante ha sido entrevistado por Sonsoles Ónega, disparando contra el actual ejecutivo

'Y Ahora sonsoles'

'Y Ahora sonsoles' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Tenerife

El caso de Julio Iglesias sigue copando las televisiones en nuestro país, con la nueva información adelantada por 'El tiempo justo' de que la policía dominicana ya investiga al cantante por las agresiones sexuales a sus exempleadas.

Esta tarde, en 'Y ahora Sonsoles' han querido saber la opinión de Ramón Arcusa, exintegrante del Dúo Dinámico y amigo personal de Iglesias: "Es un montaje, lo tengo clarísimo", ha dicho nada más comenzar su conexión por videollamada.

"Si alguien ha sido acosada o violada, va al hospital y a la policía, pero si pasan semanas o meses, es consentido" ha continuado explicando para terminar poniendo en duda la fuente de esta investigación: "Si lo hubiera sacado ABC, me hubiera preocupado", pero "es pro-Sánchez y al Gobierno le interesa sacar cosas para que no se hable de ellos".

