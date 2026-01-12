Bombazo mediático
Marc Giró abandona TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta
El periodista catalán se une al grupo de San Sebastián de los Reyes, donde ya está trabajando en su nuevo espacio en el canal verde
Carlos Merenciano
Madrid
Atresmedia ha sorprendido esta mañana, lunes 12 de enero, con el anuncio de que refuerza su plantilla de rostros con la incorporación de Marc Giró, uno de los comunicadores más reconocibles y valorados del panorama actual. El presentador, periodista y escritor, que hasta ahora estaba ligado a TVE, se suma al grupo audiovisual de San Sebastián de los Reyes y estrenará su primer proyecto en laSexta a lo largo de 2026.
*En elaboración...
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Un repostero alemán y una guerra mundial dieron origen a la pastelería más antigua de Canarias
- Detectan más conductores bajo la influencia de drogas que de alcohol en La Laguna
- El Ayuntamiento de Santiago del Teide asume este año el pago íntegro de la tasa de basura
- El fenómeno de Nueva Línea sacude las redes: de la verbenita canaria al top tres de Spotify
- El Ayuntamiento de La Laguna programa la repavimentación de la calle Océano Índico, en Punta del Hidalgo
- Golpe al narcotráfico en Canarias: interceptan uno de los mayores alijos de cocaína incautados en el entorno del Archipiélago
- Artífices de un liderato perfecto: el CD Tenerife eleva su renta a ocho puntos