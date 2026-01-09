Revelación real
Antonio Canales descoloca a Jorge Javier en el estreno de ‘GH Dúo’ con una confesión inesperada sobre los reyes: “Nos ven en ‘Supervivientes’”
El bailaor asegura que Felipe VI y Letizia le comentaron su paso por el reality en un acto oficial tras recibir la Medalla de las Bellas Artes.
Carlos Merenciano
El estreno de la cuarta edición de ‘GH Dúo’ dejó una de esas anécdotas que no pasan desapercibidas. Entre los 12 concursantes que entraron en la casa destacó Antonio Canales, que sorprendió a todos al relatar una conversación privada con los reyes de España en la que, según su versión, demostraron ser fieles espectadores de 'Supervivientes'.
Durante la gala, y a preguntas de Jorge Javier Vázquez, el bailaor situó el momento en marzo de 2022, en Pamplona, después de recibir la Medalla al Mérito de las Bellas Artes. Según explicó, se encontraban “en petit comité” varios galardonados, entre ellos Sara Baras, cuando Felipe VI se le acercó con una pregunta muy concreta: “¿Qué tal Antonio? Te quiero hacer una pregunta… ¿Se pasa tanta hambre en ‘Supervivientes’?”.
Canales aseguró que el comentario provocó risas entre los presentes y que la conversación fue más allá. “Se acercó Letizia Ortiz y se unió: ‘Sí, sí, es que te vemos, que te hemos visto tirarte del helicóptero’”, relató el concursante, subrayando la naturalidad con la que, según él, los monarcas hablaban del programa. “Pensé: son humanos como toda la gente”, añadió ante la sorpresa del plató.
Consciente de lo delicado del asunto, el bailaor reflexionó en directo sobre si estaba rompiendo el protocolo al contarlo: “Si me está viendo su majestad, sabe que estoy diciendo algo fuera de protocolo, pero fue real y no creo que le importe”. Para rematar, recordó que no sería la primera vez que la Casa Real mostraba interés por su trabajo televisivo, ya que los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía de Grecia llegaron a reconocer públicamente que le seguían cuando participó en 'Mira quién baila' en 2007.
- Jorge Rey anuncia la vuelta de las lluvias a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para hoy y mañana en estas islas, pero avisa de un cambio importante del tiempo para la próxima semana
- Los chicharreros, reacios a pagar por aparcar en la calle: Santa Cruz finaliza la segunda consulta pública de las zonas verdes y azules
- Santa Cruz recupera el hotel de la Rambla: el Contemporáneo se abre a la ciudad con tardeos, fiestas temáticas y restaurante
- El partido de CD Tenerife contra el CF Talavera de mañana se podrá ver gratis: fecha, horario y dónde seguir este encuentro por TV y el móvil
- Las obras de La Laguna para 2026: el barranco de La Carnicería será la prioritaria con 2,5 millones
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife arranca en una semana
- Ya hay nombres sobre la mesa para reforzar al CD Tenerife en el mercado de enero
- Narcotráfico en Tenerife: un Popeye lleno de metanfetamina revela una red con raíces en México