Nacho Abad critica la reunión entre Sánchez y Junqueras por la financiación singular y la compara con el ataque de Trump a Venezuela: "Más de lo mismo"
El presentador ha comenzado su programa con un editorial comparando ambas situaciones
Kevin Rodríguez
Nacho Abad ha comenzado 'En boca de todos' este jueves con su habitual editorial comparando la situación de Trump y Venezuela con la de Pedro Sánchez y la financiación singular de Cataluña.
"Al final todo es dinero, el vil metal. Trump se hace con Venezuela por el petróleo. La democracia, la libertad, los presos políticos le importan un carajo. Estados Unidos, el país que históricamente ha velado por las democracias en el mundo, las libertades, ha renunciado a ejercer ese papel", ha destacado el presentador.
"Trump es un hombre de negocios, no de valores y en España, más de lo mismo: dinero y falta de valores. Hoy Pedro Sánchez se reúne con el líder de ERC Junqueras y en la agenda está la financiación singular para Cataluña", continuaba exponiendo.
"Pasta para Cataluña a cambio de que Sánchez conserve el sillón en la Moncloa. Es comprarse el poder con el dinero de los españoles. Con el dinero de nuestros impuestos. ¿Por qué debe estar más financiada más Cataluña que Aragón o Andalucía? ¿Son ellos mejores españoles?", se preguntaba el rostro de Cuatro.
Por último, Abad ha hecho un pronóstico del resultado electoral del PSOE en Aragón el próximo mes: " ¿Cómo va a explicar Pilar Alegría a los aragoneses que Barcelona reciba más dinero que Teruel o Zaragoza? Los aragoneses, que se declaran de izquierdas en el CIS, en realidad van a votar a la derecha. La suma del PP y VOX es superior a 55% el PSOE se la va a pegar en Aragón ¿y a Sánchez le preocupa? No, parece que le da igual mientras siga en el poder".
