Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad en TenerifeTiempo en TenerifeCaso TradexPump Track en Santa CruzComprobar Lotería
instagramlinkedin

Noche complicada

Carlo Costanzia vuelve a ‘¡De Viernes!’ mientras un mítico personaje del corazón hablará por primera vez en televisión

El programa reunirá además a Paola Olmedo y Pocholo Martínez-Bordiú en una de las entregas más potentes del año.

Carlo Costanzia en 'De viernes'.

Carlo Costanzia en 'De viernes'. / TELECINCO

Carlos Merenciano

Madrid

‘¡De Viernes!’ afronta una de sus emisiones más intensas esta noche con el regreso de Carlo Costanzia di Costigliole al plató. El exmarido de Mar Flores responderá públicamente a las acusaciones vertidas por la modelo en sus memorias y en sus últimas apariciones televisivas y anunciará su intención de emprender medidas legales contra la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

Otra de las protagonistas de la noche será Paola Olmedo, que se sentará para aclarar los motivos por los que todavía no ha firmado el divorcio con José María Almoguera. La invitada saldrá al paso de las declaraciones realizadas por su exmarido la semana pasada y ofrecerá nuevos detalles sobre cómo fue realmente su relación con la familia Campos durante su matrimonio.

El ‘Scoop’ de la semana correrá a cargo de Junko, viuda de Bernardo Pantoja, que hablará por primera vez en televisión. En su intervención, abordará cómo fue su relación con el padre de Anabel Pantoja, el vínculo entre ambos y realizará un duro retrato de Isabel Pantoja, además de relatar cómo trataba el clan familiar al hermano de la tonadillera.

La noche se completará con la reaparición televisiva de Pocholo Martínez-Bordiú. El personaje hará balance de sus años más intensos, recordará etapas clave de su trayectoria y anunciará un importante cambio de rumbo personal, asegurando que su intención es dejar atrás la vida nocturna para iniciar una nueva etapa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
  2. Detenido tras una persecución de 35 kilómetros de Ofra hasta Güímar
  3. Malos olores, heces de perros en la azotea y un okupa en el Mercado de Santa Cruz, según Sanidad
  4. Cancelado el concierto de Óscar D'León en La Palma por dificultades para viajar con su banda desde Venezuela
  5. HiperDino abrirá en primavera el edificio comercial Drago Plaza
  6. El Cabildo de Tenerife se plantea levantar la emergencia hídrica por las últimas lluvias
  7. La gasolinera de la suerte' en Tenerife desafía al sorteo de Navidad
  8. Parece la Puerta del Sol en Nochevieja, pero está en Santa Cruz de Tenerife: esta es la icónica plaza que RTVE ha elegido para las Campanadas Canarias 2026

Homenaje a una de las figuras clave del Carnaval, Geni Afonso: una plaza de Santa Cruz llevará su nombre

Homenaje a una de las figuras clave del Carnaval, Geni Afonso: una plaza de Santa Cruz llevará su nombre

La tasa para abrir negocios desaparecerá en 2026: Santa Cruz pide perdón por tardar más de tres años

La tasa para abrir negocios desaparecerá en 2026: Santa Cruz pide perdón por tardar más de tres años

Tensión en el Ayuntamiento de Arona: "La sinvergüenza de Raquel García"

La Audiencia mantiene a Begoña Gómez imputada por malversación por el "interés en los asuntos lucrativos" de su asistente en Moncloa

La Audiencia mantiene a Begoña Gómez imputada por malversación por el "interés en los asuntos lucrativos" de su asistente en Moncloa

Navarra registra una denuncia por acoso sexual de un jefe a una médica

Navarra registra una denuncia por acoso sexual de un jefe a una médica

Pablo Urdangarín, orgulloso de su padre tras sus palabras sobre la infanta Cristina

Bustamante, Ruslana y Cazzu estrenan trabajos musicales este 19 de diciembre prenavideño

Muere Enrique Rojas Guillén, exgerente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife

Muere Enrique Rojas Guillén, exgerente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife
Tracking Pixel Contents